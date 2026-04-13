ED ने उघड केली अशोक खरातची मोडस ऑपरेंडी; 'प्रसाद' आणि 'पवित्र वस्तू' सांगून...; नाशिक, पुणे आणि शिर्डीत 11 ठिकाणी छापे

शिवराज यादव | Updated: Apr 13, 2026, 08:06 PM IST
ED Raids in Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) त्याच्या घराची झाडाझडती घेतली आहे. भोंदू खरातने मिळवलेल्या बेनामी संपत्ती आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून सखोल तपास सुरू आहे. नाशिक येथील तृप्तबाला या भोंदू खरातच्या निवासस्थानी इन्कम टॅक्स आणि ईडीने संयुक्तरित्या कारवाई केली. पहाटे सहा वाजल्यापासून नाशिकमध्ये ईडीचे पथक दाखल झाले आणि कारवाई सुरु केली. 5 पुरुष 2 महिला अशा एकूण सात जणांच्या पथकाकडून तपास सुरु आहे. 

कलम 17 अन्वये झडती मोहीम 

यादरम्यान ईडीने अशोक खराच्या आर्थिक व्यवहारादसंदर्भात माहिती दिली आहे. नाशिकमध्ये 'गॉडमॅन' (दैवी पुरुष) म्हणून ओळखला जाणारा अशोक खरात आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या प्रकरणात, MBZO-II (मुंबई झोन-II) द्वारे PMLA, 2002 च्या कलम 17 अन्वये झडती मोहीम राबवली जात आहे अशी माहिती ईडीने दिली आहे. 

ही कारवाई ECIR/MBZO-II/19/2026 अंतर्गत केली जात असून, सदर ECIR हे सरकारवाडा पोलीस ठाणे (नाशिक जिल्हा, महाराष्ट्र) येथे दाखल करण्यात आलेल्या FIR क्रमांक 83/2026 वर आधारित आहे. या FIR मध्ये महिलांसह अनेक निष्पाप पीडितांकडून खंडणी उकळणे, धार्मिक फसवणूक/हेरफेर करणे, अंमली पदार्थांचा वापर करून हल्ला करणे इत्यादी गंभीर आरोपांचा समावेश आहे असं ईडीकडून सांगण्यात आलं आहे. 

बनावट खात्यांशी आपला स्वतःचा मोबाईल क्रमांक संलग्न

पुढे त्यांनी सांगितलं आहे की, प्राथमिक चौकशीत असे निष्पन्न झाले आहे की, श्री. अशोक खरातने नाशिक जिल्ह्यातील दोन सहकारी पतसंस्थांमध्ये (Cooperative Credit Societies) विविध त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावाने अनेक बँक खाती उघडली आहेत. मात्र, या सर्व बँक खात्यांचे 'नामनिर्देशित व्यक्ती' (Nominee) म्हणून त्याने स्वतःचे नाव दिले होते. तसेच, या बँक खात्यांच्या व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने, त्याने या सर्व बनावट खात्यांशी आपला स्वतःचा मोबाईल क्रमांक संलग्न केला होता. 

चार्टर्ड अकाउंटंटच्या माध्यमातून जमिनींमध्ये गुंतवला पैसा

प्राथमिक चौकशीदरम्यान अशीही माहिती समोर आली आहे की, त्याने काही सामान्य वस्तूंकडे 'प्रसाद' किंवा 'पवित्र वस्तू' म्हणून भासवले आणि त्यामध्ये दैवी उपचारशक्ती असल्याचे खोटे दावे करून त्यांची विक्री केली. पीडितांकडून आणि खंडणी उकळण्याच्या कारवायांतून जमा झालेला हा सर्व पैसा, त्याने त्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) प्रकाश पोफळे आणि त्यांचा मुलगा ललित पोफळे माध्यमातून विविध जमिनींमध्ये गुंतवला आहे असा खुलासा ईडीने केला आहे. 

अशोक खरात, प्रकाश पोफळे, ललित पोफळे आणि इतर नातेवाईकांशी संबंधित निवासी व व्यावसायिक जागांची, तसेच संबंधित सहकारी पतसंस्थांच्या शाखांचीही या कारवाईदरम्यान तपासणी केली जात आहे. या संदर्भात, आज सकाळपासून नाशिकमधील 5 जागा, पुण्यातील 3 जागा आणि शिर्डीतील 3 जागांवर PMLA, 2002 च्या कलम 17 अन्वये झडती घेतली जात आहे अशी माहितीही ईडीने दिली आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

