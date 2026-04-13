ED ने उघड केली अशोक खरातची मोडस ऑपरेंडी; 'प्रसाद' आणि 'पवित्र वस्तू' सांगून...; नाशिक, पुणे आणि शिर्डीत 11 ठिकाणी छापे

ED Raids in Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) त्याच्या घराची झाडाझडती घेतली आहे. भोंदू खरातने मिळवलेल्या बेनामी संपत्ती आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून सखोल तपास सुरू आहे. नाशिक येथील तृप्तबाला या भोंदू खरातच्या निवासस्थानी इन्कम टॅक्स आणि ईडीने संयुक्तरित्या कारवाई केली. पहाटे सहा वाजल्यापासून नाशिकमध्ये ईडीचे पथक दाखल झाले आणि कारवाई सुरु केली. 5 पुरुष 2 महिला अशा एकूण सात जणांच्या पथकाकडून तपास सुरु आहे.
यादरम्यान ईडीने अशोक खराच्या आर्थिक व्यवहारादसंदर्भात माहिती दिली आहे. नाशिकमध्ये 'गॉडमॅन' (दैवी पुरुष) म्हणून ओळखला जाणारा अशोक खरात आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या प्रकरणात, MBZO-II (मुंबई झोन-II) द्वारे PMLA, 2002 च्या कलम 17 अन्वये झडती मोहीम राबवली जात आहे अशी माहिती ईडीने दिली आहे.
ही कारवाई ECIR/MBZO-II/19/2026 अंतर्गत केली जात असून, सदर ECIR हे सरकारवाडा पोलीस ठाणे (नाशिक जिल्हा, महाराष्ट्र) येथे दाखल करण्यात आलेल्या FIR क्रमांक 83/2026 वर आधारित आहे. या FIR मध्ये महिलांसह अनेक निष्पाप पीडितांकडून खंडणी उकळणे, धार्मिक फसवणूक/हेरफेर करणे, अंमली पदार्थांचा वापर करून हल्ला करणे इत्यादी गंभीर आरोपांचा समावेश आहे असं ईडीकडून सांगण्यात आलं आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं आहे की, प्राथमिक चौकशीत असे निष्पन्न झाले आहे की, श्री. अशोक खरातने नाशिक जिल्ह्यातील दोन सहकारी पतसंस्थांमध्ये (Cooperative Credit Societies) विविध त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावाने अनेक बँक खाती उघडली आहेत. मात्र, या सर्व बँक खात्यांचे 'नामनिर्देशित व्यक्ती' (Nominee) म्हणून त्याने स्वतःचे नाव दिले होते. तसेच, या बँक खात्यांच्या व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने, त्याने या सर्व बनावट खात्यांशी आपला स्वतःचा मोबाईल क्रमांक संलग्न केला होता.
प्राथमिक चौकशीदरम्यान अशीही माहिती समोर आली आहे की, त्याने काही सामान्य वस्तूंकडे 'प्रसाद' किंवा 'पवित्र वस्तू' म्हणून भासवले आणि त्यामध्ये दैवी उपचारशक्ती असल्याचे खोटे दावे करून त्यांची विक्री केली. पीडितांकडून आणि खंडणी उकळण्याच्या कारवायांतून जमा झालेला हा सर्व पैसा, त्याने त्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) प्रकाश पोफळे आणि त्यांचा मुलगा ललित पोफळे माध्यमातून विविध जमिनींमध्ये गुंतवला आहे असा खुलासा ईडीने केला आहे.
अशोक खरात, प्रकाश पोफळे, ललित पोफळे आणि इतर नातेवाईकांशी संबंधित निवासी व व्यावसायिक जागांची, तसेच संबंधित सहकारी पतसंस्थांच्या शाखांचीही या कारवाईदरम्यान तपासणी केली जात आहे. या संदर्भात, आज सकाळपासून नाशिकमधील 5 जागा, पुण्यातील 3 जागा आणि शिर्डीतील 3 जागांवर PMLA, 2002 च्या कलम 17 अन्वये झडती घेतली जात आहे अशी माहितीही ईडीने दिली आहे.