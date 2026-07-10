महिन्याभरात तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन टायगर'? ठाकरेंचे 12 नगरसेवक शिंदेंसोबत? प्रत्येकी 5 कोटी रुपये...?

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठ दिवसांमध्ये आधी सहा खासदार आणि नंतर विधान परिषदेच्या उपसभापति निवडणुकीआधी सचिन अहिर यांना पक्षात सहभागी करुन घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 'ऑपरेशन टायगर'अंतर्गत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला धक्का दिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदेंची शिवसेना असाच काहीसा विचार नाशिकमध्ये करत असल्याचं वृत्त आहे. नाशिक महापालिकेच्या राजकारणामध्ये मोठ्या घडामोडी घडण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरु आहे.
नाशिकमधील ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 10 ते 12 नगरसेवक एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या गळाला लागल्याची चर्चा आहे. अनेक नगरसेवकांच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रभागनिहाय 5 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचे आमिष दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील एका मोठ्या नेत्याच्याही पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून संघटन विस्तारासाठी हालचालींना वेग आला असून पुन्हा एकदा ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाशिकमधील या स्थानिक स्तरावरील 'ऑपरेशन टायगर'चा फटका बसणार असल्याचं मानलं जात आहे. नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून पुढील काही दिवसांमध्ये यासंदर्भातील चित्र अधिक स्पष्ट होईल असं सांगितलं जात आहे.
नाशिक महापालिकेत ठाकरे गटाचे एकूण 15 नगरसेवक निवडून आले होते, त्यापैकी बहुतांश नगरसेवक शिंदे गटाच्या गळाला लागल्याचा दावा केला जातोय. या संभाव्य पक्षांतराबाबत अद्याप कोणत्याही नगरसेवकाने किंवा दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी जाहीर दुजोरा दिलेला नाही. मात्र 15 पैकी 12 नगरसेवक पक्ष बदलणार असल्याने त्यांच्याविरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे. जर 12 नगरसेवक बंड करत असतील तर ही संख्या 15 नगरसेवकांच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक होते असल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही. विशेष म्हणजे या आधीही नाशिकमध्ये अजय बोरस्ते यांच्यासह 12 माजी नगरसेवकांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिंदे सेनेत प्रवेश केला होता. आता पुन्हा एकदा होत असलेल्या या मोठ्या राजकीय हालचालींमुळे नाशिकच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडली आहे.
1. पोरजे केशव सिताराम, गटनेता, शिवसेना
2. गिते प्रथमेश वसंत
3. सिमा विशाल पवार
4. आढाव मंगला प्रकाश
5. ढगे शैलेंद्र आत्माराम
6. रुचिरा संतोष साळवे
7. योगेश वामन भोर
8. भारती आंबादास ताजनपुरे
9. दाणी वैशाली प्रमोद
10. गाडेकर योगेश लक्ष्मण
11. संजीवनी संजय हांडोरे
12. भामरे मुरलीधर (तात्या) सखाराम
13. माधुरी मदन डेमसे
14. वैशाली विनोद दळवी (पाटील)
15. मैद प्रमिला कैलास
नाशिक महापालिकेत सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष भाजपा आहे. भाजपाने 62 हून अधिक जागा जिंकल्या असून पक्षाच्या हिमगौरी आहेर-आडके या नाशिकच्या महापौर आहेत. महापालिकेत शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला असून त्यांच्याकडे अंदाजे 25 पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत. शिंदे गटाचे विलास शिंदे हे सध्या नाशिकचे उपमहापौर आहेत. ठाकरेंचे नगरसेवक शिंदेंसोबत गेले तर शिंदे गटाची नाशिकमधील ताकद वाढणार आहे.
नाशिक महापालिका ही महाराष्ट्रातील मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक आहे. नाशिक महापालिकेमध्ये एकूण 122 नगरसेवक आहेत. यामध्ये 31 प्रभाग असून 29 प्रभाग हे प्रत्येकी चार नगरसेवक सदस्य असणारे तर दोन प्रभाग हे प्रत्येकी तीन नगरसेवक असलेले आहेत. 2011 च्या जनगणनेवर आधारित ही रचना 2025-26 च्या निवडणुकीसाठी कायम ठेवण्यात आलेली.