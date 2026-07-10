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महिन्याभरात तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन टायगर'? ठाकरेंचे 12 नगरसेवक शिंदेंसोबत? प्रत्येकी 5 कोटी रुपये...?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्याच्या राजकारणामध्ये जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात मोठी खळबळ उडवून देत दोन वेळा ऑपरेशन टायगरअंतर्गत ठाकरेंच्या शिवसेनेला धक्का दिला. आता तिसऱ्यांदा ठाकरेंना धक्का देण्याच्या तयारीत शिंदे आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:05 PM IST
महिन्याभरात तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन टायगर'? ठाकरेंचे 12 नगरसेवक शिंदेंसोबत? प्रत्येकी 5 कोटी रुपये...?
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिंदे पुन्हा देणार धक्का? (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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