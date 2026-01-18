एकनाथ शिंदे यांना जबरदस्त झटका! नवनिर्वाचित नगरसेविकेवर गुन्हा दाखल; कारण जाणून शॉक व्हाल

Nashik News : मुंबईत नगरसवेकांची फाटाफूट होऊ नये म्हणून नगरसेवकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांची धडपड सुरु आहे. अशात एकनाथ शिंदे यांना जबरदस्त झटका बसला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नवनिर्वाचित नगरसेविकेवर गुन्हा दाखल झाला आहे. नाशिकमधील ही नगसेविका आहे.
नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 16 मधून निवडून आलेल्या पूजा नवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पूजा नवले विजयी झाल्यानंतर पराभूत उमेदवाराच्या घरासमोर नवले यांच्या कार्यकर्त्यानी धिंगाणा घातला. एवढ्यावरच नवले यांचे कार्यकर्ते थांबले नाहीत तर पराभूत उमेदवाराच्या घरात शिरून कार्यकर्त्यांनी अश्लील कृत्य करत आग लावण्याचा प्रयत्न केला.
पराभूत उमेदवाराने या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. शिंदे सेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका पूजा नवले आणि त्यांचे पती प्रवीण नवले यांच्यासह 15 ते 20 संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मतमोजणीच्या दिवशी सायंकाळच्या सुमारास झालेल्या घटनेनंतर पोलिसांकडून तपास करत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कल्याणमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचा कार्यकर्त्यावर प्राण घातक हल्ला करण्यात आला आहे. कल्याण पूर्वेतील कैलासनगर परिसरात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. अंबादास कांबळे असे जखमी कार्यकर्त्याचे नाव आहे. किरण पावशे नावाच्या एका व्यक्तीने मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या एका अपक्ष उमेदवाराचा किरण पावशे हा कार्यकर्ता आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडाली.
नगरपालिका निवडणुकीनंतर नंदूरबारमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून, शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांना नंदूरबार शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये शिरीष चौधरी यांच्या चिरंजीव प्रथमेश हे उपनगराध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यादरम्यान काढण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये वाद निर्माण झाला होता आणि त्यानंतर माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आलेला होता. या प्रकरणी परस्परांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते . याच गुणांतर्गत पोलिसांनी शिरीष चौधरी यांना अटक केलेली आहे. मात्र प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलिसांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र या अटकेच्या कारवाईनंतर शहरात वातावरण ढवळून निघाला आहे.
शिरीष चौधरी यांच्या दादागिरी विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अनिल पाटील देखील आक्रमक झाले असून, त्यांनीही गंभीर आरोप केले होते. माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्यावर दरोडा आणि अॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल आला होता, त्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात माजी आमदार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही आरोपींनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या अटकेमुळे नंदूरबारच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून आता पुढे काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.