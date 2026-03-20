Ashok Kharat Arrest: 'या' व्यक्तीने केला कॅप्टन अशोक खरातच्या कुकर्मांचा भांडाफोड; मर्जीतल्या व्यक्तीमुळेच CCTV जगासमोर

Captain Ashok Kharat Arrest: भोंदू कॅप्टन अशोक खरातला अटक झाल्यानंतर समोर आलेल्या घटनांमुळे महाराष्ट्र हादरला आहे. महिलेवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अशोक खरातला अटक केल्यानंतर आता अनेक नवे हादरवणारे खुलासे होत आहेत. अशोक खरातवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्याची मजल कुठपर्यंत गेली होती हे पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांसोबतचे त्याचे फोटो समोर आले आहेत. यादरम्यान अशोक खरातच्या लैंगिक शोषणाचे 58 नाहीतर 100 पेक्षा अधिक व्हिडीओ असल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. एसआयटी या प्रकरणी तपास करत असून त्यातून अनेक नव्या गोष्टी समोर येण्याची शक्यता आहे.
अशोक खरातच्या मर्जीतील ऑफिस बॉयमुळे त्याचे सर्व कारनामे समोर आले असून, भांडाफोड झाला आहे. नीरज जाधव असं या ऑफिस बॉयचं नाव आहे. तो ओकस प्रॉपर्टीस येथील ऑफिसमध्ये काम करत होता. त्याने सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून अशोक खरातचे व्हिडीओ मिळवले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये त्याने अशोक खरातच्या नकळत कार्यालयात महिलांवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याराचे 58 सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले होते. त्याच्यावर अशोक खरातकडे खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. नीरज जाधववर खरातला ब्लॅकमेल केल्याचा गुन्हा शिर्डी पोलिसात दाखल करण्यात आला आहे.
नीरज जाधवसह मुंबई आणि पुण्यातल्या इतर दोघांवर खंडणी मागितल्याचा आरोप अशोक खरातने केला आहे.
लैंगिक शोषणाचे 58 नाहीतर 100 पेक्षा अधिक व्हिडीओ असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नाशकात सुरू असलेल्या SIT च्या बैठकीतील पोलीस सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. नाशकात IPS तेजस्विनी सातपुतेंच्या उपस्थित बैठक सुरू आहे.
खरातच्या झाडाझडतीत 2 लॅपटॉप, 8 लाखांची रोकड, पिस्तुल, जीवंत काडतुसे आणि मालमत्तांची कागदपत्रे मिळाली आहेत. SIT च्या पथकात नाशिक शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कॅप्टन खरात प्रकरणात दाखल 3 गुन्ह्यांचा वेगाने तपास सुरू आहे. व्हिडीओतुन तांत्रिक विधीच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण करत असल्याचं समोर आलं आहे.
कॅप्टन अशोक खरात याला अटक केल्यानंतर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानंतर SIT प्रमुख तेजस्वी सातपुते या कालपासूनच नाशिकमध्ये तळ ठोकून आहेत. शुक्रवारी सकाळपासूनच त्यांनी बैठकींचा सत्र सुरू केले असून तब्बल 4 तासांपासून अधिक वेळापासून बैठक सुरू आहे. नेमकं आज कोणकोणत्या ठिकाणी चौकशी केली जाते आणि यातून अजून काय काय खुलासे समोर येतात हे देखील बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अशोक खरातकडे नेमकी किती संपत्ती?
अशोक खरातकडे नेमकी किती संपत्ती आहे याची माहिती झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. ती खालीलप्रमाणे आहे.
- नगर जिल्ह्यात पाच एकरचा कोट्यावधी रुपये किमतीचा मोक्याचा प्लॉट
नाशिक मध्ये गौळाणेत मोक्याचे 15 भूखंड
स्वतःच्या नावे खरेदी केले 5 प्लॉट
अशोककुमार खरात (गट क्र. १८८/२, १९२/१, १९३/२/१, २०२/२/अ, २४९/२ )
- कल्पना अशोककुमार खरात (पत्नी) ( गट क्र. १३७/४, १३८/१/२, २०३/१/२, २२०/२, ३०८/अ, ३३/२/अ आणि ९३/३ ) (१३८/१/२)
- तृप्तबाला खरात (मुलगी) :
गट क्र. ३२७/१/३/४/५/६ मधील प्लॉट क्र. २० आणि १३२/२/३ मधील जमिनींची नोंद आहे. इतर नातेवाईकांमध्ये मालमत्तांचे व्यवहार नाशिकच्या पाथर्डी आणि गौळाणे शिवारातील जमिनी
- सिन्नर मध्ये हार्डवेअरचे दुकान
दोन मोठ्या दुकानाची खरेदी
शेजारी दोन एकर जागा
अंनिसनं भोंदूबाबा खरातवर गंभीर आरोप केलेत. मंत्र्यांच्या ओएसडींकडून धमक्यांचे फोन आल्याचा आरोप अंनिसकडून करण्यात आलाय. 2008 मध्ये भोंदूगिरीचा जाब विचारणाऱ्या अंनिसच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकी आली होती असा आरोपही अंनिसनं केलाय.. तसंच खरातनंही आपल्याकडे रिव्हॉल्व्हर असल्याची धमकी दिली असा दावाही अंनिसने केलाय.. जादूटोण्यासाठी खरात कोल्ह्याचे कान वापरायचा, त्यामुळे त्यांच्यावर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा अशी मागणीही अंनिसनं केली आहे.