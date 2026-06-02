/अडीच महिन्यांपासून तुरुंगात असूनही खरातने कमवले ₹15 लाख; अटकेत असताना कशी केली एवढी कमाई?

Crime News Ashok Kharat Case: भोंदू अशोक खरातच्या बनावट बँक खात्यांचा तपास एसआयटीकडे वर्ग होण्याची शक्यता असतानाच आता तुरुंगात असूनही खरातने तब्बल 15 लाखांची कमाई केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक खात्यांवर निर्बंध असताना, कमाईचे सर्व बेकायदेशीर स्रोत बंद करण्यात आल्यानंतरही खरातने 15 लाख रुपये कमवले कसे असा प्रश्न अनेकांना पडला असला तरी खरातच्या कमाईचा स्रोतही समोर आलाय.
17 मार्च 2026 रोजी अटक करण्यात आलेला खरात सध्या तुरुंगात असला तरी त्याच्या 16 एकर आंब्याच्या बागेतून यंदा तब्बल 15 लाखांचे उत्पन्न झाले आहे. खरातच्या मालकीच्या जमिनीवरील बागेतून 1200 ते 1500 क्रेट केशर आंब्याचे उत्पादन घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका व्यापाऱ्याला सुमारे ₹1000 प्रति क्रेट दराने या आंब्यांची विक्री करण्यात आली आहे. खारतच्या अटकेनंतर बागेचे सर्व व्यवहार नातेवाईक व मुलांकडून हाताळले जात आहेत. त्यामुळे खरातच्या अटकेनंतरही व्यवहार अडकून पडलेले नाहीत. खरातच्या मालकीच्या या आंब्याच्या बागेतून गेल्या वर्षीही सुमारे 2 हजार क्रेट आंब्यांची विक्री झाल्याची नोंद समोर आली आहे.
खारतच्या मीरगाव येथील आलिशान बंगल्यासह मालमत्तेची पोलिसांकडून चौकशी ईडीकडून सुरू आहे. खरातला अटक झाल्यापासून त्याच्या बंगल्याजवळील महादेव मंदिरात भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. मंदिरातील कर्मचारी व पुजारी गेल्या तीन महिन्यांपासून विनावेतन काम करत असून आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत.
राहता येथील समता पतसंस्थेच्या शाखेत अशोक खरात नॉमिनी असणारी शंभर खाती आढळून आली आहेत. या खात्यांवर जवळपास 70 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळेच शिर्डी पोलिस करत असलेला तपास आता एसआयटीकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. एसआयटीने अशोक खरात आणि पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकावर दाखल गुन्ह्याचा तपशील मागवला आहे. मुंबईतील उद्योजक दिनेश परब यांच्या फिर्यादीवरून शिर्डी पोलिसांत भोंदू अशोक खरातसह समता पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकावर दोन महिन्यांपूर्वी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. याच प्रकरणात तपास सुरु आहे. अशोक खरात नॉमिनी असणारी समता पतसंस्थेत 57 लोकांच्या नावे 100 खाती असल्याचं समोर आलं आहे. शिर्डी पोलिसांकडून 57 पैकी 31 खातेदारांच्या सह्यांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. उर्वरित पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तपास एसआयटीकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे.
भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये आर्थिक फसवणूक आणि जमीन व्यवहारांसंदर्भात तपाणी सुरु आहे. एकीकडे खरातचा ताबा पुन्हा सिन्नर पोलिसांकडे देण्यात आला असून बहुचर्चित जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात तपासासाठी हा ताबा घेण्यात आला आहे. सिन्नर न्यायालयाने खरातला पोलिस कोठडी सुनावली आहे. खरात ईडी चौकशीनंतर नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात होता. मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिर परिसरातील जमीन व्यवहार प्रकरणाचा तपास सिन्नर पोलीस करत आहेत. सिन्नर पोलिसांकडून फसवणूक प्रकरणातील विविध बाबींची चौकशी सुरू आहे.
आर्थिक फसवणुकीच्या उद्देशाने खरातच्या जगदंबा पतसंस्थेत 32 बनावट खाती उघडल्याचा आरोप असलेला संशयित आरोपी नामकर्ण आवारे यांचा जामीन अर्ज सिन्नर न्यायालयाने फेटाळला आहे. खरातच्या कोट्यवधींच्या बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांमध्ये आवारेचा सहभाग असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर आवारेने जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र आता जामीन फेटाळल्याने आवारेचा जेलमधील मुक्काम वाढला आहे. आता जामिनासाठी नाशिक सत्र न्यायालयात आवारेला नव्याने अर्ज दाखल करावा लागणार
अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्यभरातील 50 भोंदूबाबांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सर्वाधिक पाच गुन्हे हे नाशिक मध्ये दाखल करण्यात आले आहे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये लैंगिक अत्याचार ,विनयभंगाचे सर्वाधिक प्रकार समोर आले असून त्यामध्ये अनेक भोंदू बाबांचे काय कारनामे बाहेर आले आहेत. यासंदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष कृष्णा चांदगुडे यांनी माहिती दिली.