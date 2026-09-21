Explained: नवऱ्याच्या अनैतिक संबंधांमुळेच...? डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणाला कलाटणी? 'ती' फरार महिला अटकेत, आता...

संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर हत्या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे. या प्रकरणामध्ये मनीषा यांचे पती डॉ. नीलेश दत्तात्रय जेजुरकर यांना पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आल्यानंतर आता एका महिलेलाही अटक करण्यात आली आहे. या अटकेमुळे डॉक्टर मनीषा जेजुरकर मृत्यू प्रकरणात नवीन ट्विस्ट आला आहे. डॉ. नीलेश जेजुरकर हे ज्या नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणून काम करतात त्याच रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉ. स्वाती चव्हाण या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि आतापर्यंत काय घडलंय समजून घेऊयात...
डॉ. नीलेश यांना अटक केल्यानंतर चौकशीत डॉ. स्वाती चव्हाण यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे. नाशिक पोलिसांकडून प्रकरणाच्या तपास सुरू आहे. कालच गुन्हे शाखेच्या युनिट क्रमांक एकने डॉ. नीलेश यांना ताब्यात घेतलं होतं. आता या प्रकरणामध्ये डॉ. स्वाती यांची काय भूमिका आहे हे तपासानंतरच समोर येईल. पण या दोघांचे अनैतिक संबंध असल्याचा आणि त्याची चाहूल मनीषा यांना लागल्याचा आरोप मनीषा यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत केवळ आरोपांमध्येच डॉ. स्वाती यांचा उल्लेख होता. आता चौकशीमध्ये स्वत: डॉ. नीलेश यांनी त्यांच्या नावाचा उल्लेख केल्याने या प्रकरणात डॉ. स्वाती यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी पतीच्या अनैतिक संबंधांमुळेच स्वत:ला संपवलं का? असा सवाल पुन्हा उपस्थित केला जातोय. या अटकेमुळे आत्महत्या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळणार असून ही हत्या असल्याचा आरोप सिद्ध होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मनीषा यांच्या कुटुंबाने नेमके कोणते आरोप या प्रकरणात केलेत ते पाहूयात...
6 मार्च 2026 रोजी नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील डीके नगर येथील राहत्या घरात फ्लॅटमध्ये 40 वर्षीय डॉ. मनीषा यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांनी सुरुवातीला आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली होती. मनीषा यांची बहीण रोहिणी थोरात यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये मनीषा यांचा पतीकडून छळ केला जात होता. यामागे अनैतिक संबंधांचं प्रकरण असल्याचा आरोप रोहिणी यांनी केला. रोहिणी यांनी केलेल्या पोलिस तक्रारीमध्ये मनीषा यांचा पतीकडून दीड-दोन वर्षे मानसिक छळ होत होता. डॉ. निलेश यांचे 2021 पासून त्यांची सहकारी डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्याशी अनैतिक संबंध होते, असा आरोपही मनीषा यांच्या कुटुंबियांनी केला. मनीषा यांना यासंदर्भात समजल्यानंतर त्यांनी पतीकडे यासंदर्भात विचारणा केली, पण त्यांचा आवाज दाबण्यात आल्याचा आरोप रोहिणी यांनी केला आहे.
मनिषा यांच्या कुटुंबीयांनी डॉ. स्वाती यांचीही चौकशी करण्याची मागणी केली होती आणि त्या निर्दोष असत्या तर फरार का झाल्या, असा प्रश्न मनिषा यांच्या कुटुंबियांकडून उपस्थित करण्यात आलेला. विशेष म्हणजे मनिषा यांच्या कुटुंबाने शंका घेतलेल्या दोन्ही व्यक्ती म्हणजेच डॉ. नीलेएश आणि डॉ. स्वाती हे जिल्हा रुग्णालयात काम करत असल्याने मनिषा यांच्या शवविच्छेदन अहवालासंदर्भातही कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला होता.
मनीषा यांचे पती डॉ. निलेश हे अनेक दिवस फरार होते. आरोप झाल्यानंतर डॉ. निलेश यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केलेला. मात्र नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर याच माहिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयानेही डॉ. निलेश यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी दोषी मनःस्थिती आणि छळाचे प्रकरण दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच काही परिस्थिती आत्महत्या नसून हत्या असू शकते, असा संशयही सुनावणीदरम्यान व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर याच महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख यापूर्वी झालेला नाही. मनीषा यांच्या कुटुंबियांनी केलेल्या आरोपांमध्ये त्यांच्या नावाचा सातत्याने उल्लेख झाल्याचं पाहायला मिळालं.
डॉ. मनीषा आयुर्वेदात तज्ज्ञ होत्या. पंचकर्म, स्त्रीरोग, त्वचा आणि केस काळजी या क्षेत्रात त्या काम करत होत्या. गरजू महिलांसाठी मासिक पाळी आणि आरोग्याबाबत मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करत असत. नाशिकमध्ये त्या एक कुशल आणि अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांचे पती डॉ. निलेश दत्तात्रय जेजुरकर नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत. या दाम्पत्याला दोन मुली आहेत. कुटुंब गंगापूर रोड, डीके नगर येथील रेवती ब्लू अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. याच घरात डॉ. मनीषा यांनी 6 मार्च 2026 रोजी आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली.