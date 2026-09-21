Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /Explained: नवऱ्याच्या अनैतिक संबंधांमुळेच...? डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणाला कलाटणी? ती फरार महिला अटकेत, आता...

Explained: नवऱ्याच्या अनैतिक संबंधांमुळेच...? डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणाला कलाटणी? 'ती' फरार महिला अटकेत, आता...

नाशिकसहीत संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या या प्रकरणामध्ये सहा महिन्यानंतर अटकसत्र सुरु झालं असून दोन दिवसांमधील ही दुसरी अटक आहे. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:46 AM IST
Explained: नवऱ्याच्या अनैतिक संबंधांमुळेच...? डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणाला कलाटणी? 'ती' फरार महिला अटकेत, आता...
Image Credit: या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आलाय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दोघांचा शॉक लागून तर एकाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; लालबागमधील गणेशभक्तांची गर्दी मॅनेज करण्याची जबाबदारी कोणाची? भाविकांची सुरक्षा वाऱ्यावर?
2
3
4
5