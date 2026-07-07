/आज नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा... पण ढगफुटी म्हणजे काय? ती कशी होते? नेमका किती पाऊस पडतो?

नाशिक जिल्ह्यामध्ये आज ढगफुटी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ढगफुटीसदृश्य पाऊस नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये पडू शकतो असं सांगण्यात आलं असून त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे. पण ढगफुटी म्हणजे नेमकं काय? ढगफुटी होते म्हणजे नक्की काय होतं? नाशिकमध्ये ढगफुटी झाली तर नक्की किती पाऊस पडेल? याचंसंदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत.
नाशिक जिल्ह्यावर पावसाचं मोठं संकट घोंगावत आहे. त्र्यंबकेश्वरसह जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून, त्र्यंबकेश्वर परिसरात मध्यरात्रीपासून सकाळपर्यंत ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तब्बल ३०० मिलिमीटर पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी आद्य ज्योतिर्लिंग असलेले त्र्यंबकेश्वर मंदिर आणि साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धपीठ असलेले सप्तशृंगी देवी मंदिरही भाविकांसाठी तात्पुरते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यरात्रीपासूनच प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे.
स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिस्थितीसंदर्भात राज्यातील प्रमुख जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी आढावा बैठकीमध्ये संवाद साधताना, "त्र्यंबकेश्वर परिसरावर निसर्गाचे रौद्ररुप दिसण्याची शक्यता आहे. त्या प्रकारचे निर्देश आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. ही मोठी ढगफुटी असू शकते, जवळपास 300 मिमी पाऊस ढगफुटीमुळे या भागात होऊ शकते, असा अंदाज आहे. नाशिकच्या बऱ्याच मोठ्या भागात ढगफुटी होऊ शकते, त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली आहे," असं स्पष्ट केलं. "नाशिक शहर किंवा नाशिक जिल्हा या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे ढगफुटीमुळे जी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्याची पडताळणी करून बऱ्याचशा उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. यावर आपल्याला अतिशय करडी नजर ठेवावी लागणार आहे, असंही फडणवीसांनी अधिकऱ्यांसोबतच्या बैठकीत म्हटलं.
ढगफुटीला इंग्रजीमध्ये क्लाऊडबस्ट (Cloudburst) असं म्हणतात. आता या क्लाऊडबस्ट शब्दाचा अर्थ ढग फुटणे असाच होतो. खरं ढगफुटीचा अगदी सोपा अर्थ सांगायचा झाला तर एका ठराविक ठिकाणी कमी वेळात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडणे. ढगफुटीदरम्यान साधारण 20 ते 30 चौरस किलोमीटरपर्यंतच्या एखाद्या छोट्या भागात एका तासात 100 मिलीमीटर (10 सेमी) किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो. भारतीय हवामान विभागाने ढगफुटीची हीच व्याख्या केली आहे. सामान्य भाषेत सांगायचे तर, आकाशातून पाऊस न पडता 'एखादी टाकी फुटल्या'प्रमाणे पाणी पडावं इतका जोरदार आणि अचानक पाऊस पडतो. म्हणूनच याला ढगफुटी म्हणतात.
डोंगराळ भागामध्ये ओलसर हवा डोंगराच्या उतारावर चढते. हवा वर गेल्यावर थंड होते आणि त्यातील बाष्प वेगाने पाण्याच्या थेंबांमध्ये बदलते. यामुळे त्या डोंगरमाथ्यावर क्युमुलोनिम्बस नावाने ओळखले जातात असे उंच आणि जाड थर असलेले ढग तयार होतात. हे ढग आकाश एकदम भरून टाकतात आणि मग जोरदार पाऊस कोसळतो. पण प्रत्येक जोरदार पाऊस ढगफुटी नसतो. फक्त छोट्या भागात अतिशय कमी वेळात खूप जास्त पाऊस असल्यास त्याला ढगफुटी म्हणतात.
'सुपरकलाम डॉट कॉम'वरुन फोटो साभार
ढगफुटीमुळे अचानक पूरसदृष्य स्थिती निर्माण होते. भूस्खलनाच्या घटना घडतात. नदी, नाल्यांना पूर येतो. रस्ते, पूल, घरे वाहून जातात किंवा त्यांची पडझड होते. मोठे आर्थिक नुकसान तर होतेच मात्र कोणतीही पूर्वसूचना नसताना ढगफुटी झाल्यास जीवितहानी होण्याचीही शक्यता असते.
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्र्यंबकेश्वर परिसरातील विविध भागांची पाहणी करत परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. ब्रह्मगिरी परिसरातील मेंटघर किल्ल्यावरील वाडीतील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू करण्यात आलं आहे. जवळपास 100 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याची तयारी झाली आहे. आज रात्रीपासून उद्या सकाळपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असल्याने प्रशासनाने हचलाची सुरु केल्या असून त्यावर महाजन लक्ष ठेवून आहेत. शहरात आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज असून सर्व ठिकाणी आवश्यक खबरदारी घेतली जात असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.