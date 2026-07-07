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आज नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा... पण ढगफुटी म्हणजे काय? ती कशी होते? नेमका किती पाऊस पडतो?

स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी यासंदर्भातील माहिती दिली असून राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन सध्या नाशिकमध्ये तळ ठोकून आहेत. मात्र नाशिकमध्ये ज्या ढगफुटीचा इशारा देण्यात आलाय ती ढगफुटी होते तरी कशी?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:43 AM IST
आज नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा... पण ढगफुटी म्हणजे काय? ती कशी होते? नेमका किती पाऊस पडतो?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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आज नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा... पण ढगफुटी म्हणजे काय? ती कशी होते? नेमका किती पाऊस पडतो?
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