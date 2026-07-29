/Explained: नाशिकमध्ये सातत्याने भूकंपाचे धक्के का जाणवताहेत? जमिनीखाली नेमकं घडतंय काय?

महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. नाशिकमध्ये रविवारी दोनदा भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. तसंच, 24 तासांत तीन जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवल्यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. सोमवारीदेखील नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. पण वारंवार असं का होतंय. याचे कारण जाणून घेऊया.
भूकंपाचे धक्के सौम्य असले तरी वारंवार बसणाऱ्या हादऱ्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण कायम आहे. आता संशोधकांनी यावर सखोल विश्लेषण आणि अभ्यास करून याविषयीची तातडीने माहिती कशी मिळेल याकडे लक्ष देणे आणि लोकांनीही सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
नाशिकच्या ग्रामीण भागात शनिवारी रात्री आणि रविवारी पहाटे अचानक जमीन हादरली. घरातील वस्तू आणि पंखे हलू लागताच नागरिकांनी भीतीने घराबाहेर धाव घेतली. दिंडोरी, पेठ आणि सुरगाणा परिसरात एकाच दिवसात 50 मिनिटांच्या अंतराने सलग धक्के बसल्याची नोंद झाली आहे. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राच्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री 11.55 वाजता 3.7 रिश्टर स्केलचा पहिला धक्का बसला.
तर रविवारी पहाटे 2.44 वाजता 3.9 रिश्टर स्केलचा दुसरा धक्का नोंदवला गेला. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू नाशिक वेधशाळेपासून सुमारे 49 किलोमीटर अंतरावर होता. सुरगाणा, बोरगाव सोमवारी संध्याकाळी साडेसात वाजता तसेच मंगळवारी साडेतीन वाजता पुन्हा भूकंपाचा धक्का जाणवल्याने लोक भयग्रस्त आहेत.
पावसाळ्यातच हे धक्के का जाणवतात? यावर नाशिकच्या मेरीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. या डोंगराळ भागात मुसळधार पावसामुळे भूगर्भातील खडकांच्या थरांमध्ये पाण्याचा दाब वाढतो. याच दाबामुळे हे हलके हादरे बसत असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
पावसाळ्यात खडकांमधील पाण्याचा दाब वाढल्याने हादरे बसले आहेत. मुसळधार पावसामुळे भूगर्भात पाण्याचा दाब तयार झाल्याचे मेरी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
25 जुलै रोजी देखील 50 मिनिटांच्या अंतराने सुरगाण्यातील बोरगाव, वांझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी आणि दिंडोरीतील भनवड भागात सलग 4 धक्के बसले होते. यापूर्वी 1997, 2015, 2018, 2019 आणि 2021 मध्येही या भागात अशाच तीव्रतेचे धक्के बसल्याचा इतिहास आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता कुंभमेळा प्रशासन भूकंपमापन केंद्र उभारणार आहे.
मे 1997: 3.5 रिश्टर
ऑगस्ट 2015: 2.5 ते 3.4 रिश्टर
नोव्हेंबर 2018: 3.3 रिश्टर
डिसेंबर 2019: 3.2 रिश्टर
सप्टेंबर 2021: 2.6 ते 3.1 रिश्टर
नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यातील राशा येथे 26 आणि 27 जुलै रोजी भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले होते. यामध्ये राशा माऊली डोंगराच्या कपा-या जवळ अशोक भोये यांच्या शेतात तसेच दुसरीकडे सयाजी गावित यांच्या शेतातील भूशी डोंगरावर भेगा गेल्या असून या भेगा साधारणतः पाच एकर जमिनीवर पडल्या आहेत. यामध्ये नागली शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. या परिसरातील जंगलामध्ये भूस्खलनामुळे झाडे, रोपटे उन्मळून पडून नुकसान झाले आहे. वनपरिक्षेत्रात जमीनीला भेगा, तडे गेले आहेत. या भेगा दहा ते 15 फुट खोल असून दोन फूट रुंदीच्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळं जनजीवनदेखील विस्कळीत झाले होते. नाशिक जिल्ह्यात 48 तासांपासून मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू होता. या पावसामुळे गंगापूर धरणासह नांदूर मधमेश्वर धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग सुरू झाला होता. यामुळे चांदोरी गावाला पुराच्या पाण्याचा विळखा बसला होता. अचानक वाढलेल्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. त्यामुळं गोदावरी नदीच्याही पाणी पातळीतही मोठी वाढ झाली होती. नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल 12 धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. गंगापूर, दारणा, कडवा, भावली, भाम, पालखेड, पुणेगाव, गौतमी गोदावरी, वालदेवी आणि भोजापूर धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला होता.
'भू' म्हणजे जमीन आणि 'कंप' म्हणजे थरथरणे किंवा हलणे. जमिनीचे थर अचानक थरथरणे, हादरणे किंवा जमिनीला भेगा पडणे याला भूकंप म्हणतात. पृथ्वीच्या कवचात कोणत्याही कारणाने क्षोभ उत्पन्न होऊन तेथील खडकांना एकाएकी धक्का बसला म्हणजे धक्क्याच्या स्थानापासून कंपने निर्माण होऊन ती सभोवार पसरतात, त्यालाच भूकंप म्हटले जाते. शांत जलाशयात खडा टाकल्यावर खडा पडलेल्या जागेपासून पाण्याच्या पृष्ठावर लाटा उत्पन्न होतात व त्या सर्व दिशांना पसरतात, तसेच भूकंपतरंगाचेही होते. भूकंपाचे तरंग पृथ्वीच्या पृष्ठावरून प्रवास करताना जमीन हादरते. मूळ धक्क्याचा जोर व उगमस्थानापासूनचे अंतर यांनुसार हे हादरे निरनिरळ्या ठिकाणी कमीअधिक प्रमाणात जाणवतात.
भूगर्भातील हालचाली: पृथ्वीच्या आत असणारे खडक हलतात आणि एकमेकांना धडकतात
ज्वालामुखीचा उद्रेक: जमिनीखाली लाव्हा रस उफाळून आल्याने हादरे बसतात
मोठी धरणे: धरणातील पाण्याच्या वजनामुळे जमिनीवर मोठा ताण पडतो
मानवनिर्मित कारणे: जमिनीत केलेले खणकाम किंवा स्फोट