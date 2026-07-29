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Explained: नाशिकमध्ये सातत्याने भूकंपाचे धक्के का जाणवताहेत? जमिनीखाली नेमकं घडतंय काय?

नाशिक जिल्ह्यातून एक चिंताजनक बातमी समोर येतेय. निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या दिंडोरी, पेठ आणि सुरगाणा परिसराने गेल्या काही दिवसांत वारंवार भूकंपाचे सौम्य धक्के अनुभवलेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:32 AM IST
Explained: नाशिकमध्ये सातत्याने भूकंपाचे धक्के का जाणवताहेत? जमिनीखाली नेमकं घडतंय काय?
Image Credit: Nashik earthquake tremors (फोटोः AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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