/त्र्यंबकेश्वरच्या अमृतकुंडात सापडलेल्या शिवलिंगाचं सत्य अखेर समोर; विश्वस्तांनी सगळंच सांगितलं, अज्ञात व्यक्तीने...

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमधून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात एक पुरातन शिवलिंग सापडल्याची चर्चा वाऱ्यासारखी पसरली आणि भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. मात्र, आता या संदर्भात त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला असून, ते शिवलिंग पुरातन नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात अचानक एका बातमीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक 'अमृत कुंडाची' स्वच्छता सुरू असताना. तिथे एक पुरातन शिवलिंग आढळून आल्याची चर्चा सोशल मीडिया आणि भाविकांमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली होती. देवाचा चमत्कार समजून या पुरातन शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी मंदिर परिसरात भाविकांनी तुफान गर्दी करायला सुरुवात केली होती.
During the ongoing conservation works by ASI at the Trimbakeshwar Temple, Nashik, a stone Shivalinga was discovered during the desilting of the temple’s historic water tank, locally known as Amrit Kund.— Archaeological Survey of India (@ASIGoI) July 1, 2026
The Shivalinga was found at the bottom of the tank while removing… pic.twitter.com/34KcEk3AUb
अमृत कुंड स्वच्छ करताना पुरातन काळातील शिवलिंग सापडले असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र आता विश्वस्तांनी त्या शिवलिंगाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. अमृतकुंडात सापडलेले ते शिवलिंग हे पुरातन नसून 2013मध्ये अज्ञात व्यक्तीने विसर्जित केले होते. शिवलिंगाची विटंबना टाळण्यासाठी 65 फूट खोल कुंडात सुरक्षितरित्या स्थापित केले होते.
पुरातन शिवलिंग सापडल्याच्या अफवांनतर मंदिर परिसरात मोठी गर्दी उसळली होती. वाढत्या गर्दीला आणि पसरणाऱ्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर मंदिराचे विश्वस्त कैलास घुले यांनी स्वतः समोर येत एक मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'हे शिवलिंग पुरातन नसून 2013 मध्ये देखील जेव्हा कुंडाची स्वच्छता करण्यात आली होती, तेव्हा कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने ते कुंडात विसर्जित केल्याचे समोर आले होते. त्या शिवलिंगाची कुठेही विटंबना होऊ नये, म्हणून देवस्थानने ६५ फूट खोल असलेल्या याच अमृत कुंडात ते सुरक्षितपणे स्थापित केले होते. आता पुन्हा स्वच्छतेदरम्यान तेच शिवलिंग वर आल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला.'
त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रशासनाने सर्व भाविकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कुंडांची नियमित स्वच्छता सुरू असून, मंदिर परिसरातील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणि शांत आहे.