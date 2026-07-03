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त्र्यंबकेश्वरच्या अमृतकुंडात सापडलेल्या शिवलिंगाचं सत्य अखेर समोर; विश्वस्तांनी सगळंच सांगितलं, अज्ञात व्यक्तीने...

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमधून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात एक पुरातन शिवलिंग सापडल्याची चर्चा वाऱ्यासारखी पसरली आणि भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. मात्र, आता या संदर्भात त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला असून, ते शिवलिंग पुरातन नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 
 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:19 PM IST
त्र्यंबकेश्वरच्या अमृतकुंडात सापडलेल्या शिवलिंगाचं सत्य अखेर समोर; विश्वस्तांनी सगळंच सांगितलं, अज्ञात व्यक्तीने...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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त्र्यंबकेश्वरच्या अमृतकुंडात सापडलेल्या शिवलिंगाचं सत्य अखेर समोर; विश्वस्तांनी सगळंच सांगितलं, अज्ञात व्यक्तीने...
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