/नाशकात मंदिराबाहेर सोडलेल्या नवजात बाळावर आला साऱ्यांचा जीव, सत्य समोर आल्यावर सारेच झाले आवाक

नाशिकमधील एका मंदिराबाहेर नवजात बाळाला सोडून दिल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी हा व्हिडिओ खरा समजून शेअर केला. गोड बाळावर अनेकांचा जीव आला. यावर अनेक तर्क वितर्क लावण्यात आले. पण घटनेमागचं सत्य समजताच सारेच आवाक झाले. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, व्हायरल क्लिप ही सामाजिक संदेश देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लघुपटाच्या शूटिंगदरम्यान चित्रित करण्यात आली होती. शूटिंगमधील काही सेकंदांचा व्हिडिओ वेगळ्या संदर्भात सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आणि तो खऱ्या घटनेप्रमाणे प्रसारित झाला. त्यामुळे अनेकांनी चुकीची माहिती खरी मानून ती पुढे पाठवली.
व्हिडिओसोबत "मंदिराबाहेर नवजात बाळ टाकले" असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, व्हिडिओमध्ये चित्रीकरण सुरू असल्याचा किंवा तो काल्पनिक कथानकाचा भाग असल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. संदर्भ काढून टाकल्यामुळे अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची दिशाभूल झाली. तथ्य पडताळणीनंतर हा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणताही धक्कादायक व्हिडिओ किंवा फोटो पाहताच तो पुढे पाठवण्याऐवजी त्याची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अनेक पोस्ट या संदर्भ बदलून किंवा अपूर्ण माहिती देऊन प्रसारित केल्या जातात. त्यामुळे विश्वासार्ह वृत्तसंस्था किंवा अधिकृत स्रोतांमधून माहितीची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
खोट्या किंवा संदर्भहीन व्हिडिओंमुळे नागरिकांमध्ये भीती, संभ्रम आणि चुकीचे निष्कर्ष निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टमुळे सामाजिक तणाव वाढण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे जबाबदार डिजिटल नागरिक म्हणून कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
उपलब्ध तथ्यांनुसार, नाशिकमधील मंदिराबाहेर नवजात बाळ सोडल्याचा व्हायरल व्हिडिओ वास्तविक घटना नसून लघुपटाच्या चित्रीकरणातील दृश्य आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर करण्यात आलेला दावा सत्य नाही. नागरिकांनी अशा व्हिडिओंवर लगेच विश्वास न ठेवता अधिकृत माहिती आणि तथ्य पडताळणीवर भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.