/नाशिकमध्ये FDA ची मोठी कारवाई! 2 दिवसांत 9 हॉटेलांचं परवाने तत्कार निलंबित; तुकाराम मुंढेंचा हॉटेलवाल्यांना पुन्हा इशारा

तुकाराम मुंढेंचं नाव घेताच आता महाराष्ट्रातील दुकानदार थरथर कापत आहेत. कारणही तसंच आहे, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून महाराष्ट्रात त्यांनी धडक मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे तुकाराम मुंडेंमुळे दणाणले आहेत. गेल्या अनेक दिवसात मारलेल्या धाडीमध्ये लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या दुकानदारांवर कडक कारवाई केली आहे. नुसती कारवाई नाही तर अनेक दुकान असो हॉटेल्सचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासन प्रशासन विभागाचे गेल्या दोन दिवसांमध्ये नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारमधील हॉटेल्स आणि खाद्यगृगांची तपासणी केल्यानंतर तब्बल 9 हॉटेलांचं परवाने निलंबित केले आहेत. तर आवश्यक नोंदणी आणि परवाना नसल्याने चार हॉटेलला व्यवसायास प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.