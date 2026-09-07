/कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिकमध्ये फिरताहेत साधूच्या वेशात भामटे, व्यावसायिकाला गंडा, संमोहीत करत दागिने केले गायब

योगेश खरे, झी 24 तास नाशिक: नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे.. मात्र याच धार्मिक वातावरणाचा गैरफायदा घेत भोंदू साधू सक्रिय झाल्याचं समोर आलंय.. ओझरमध्ये नागा साधूंच्या वेशात आलेल्या 2 भामट्यांनी एका मिठाई व्यावसायिकाला गंडा घातलाय.. त्र्यंबकेश्वरमध्ये भंडारा आणि पूजेसाठी दक्षिणा द्यायची असल्याचं सांगत या दोघांनी व्यावसायिकाशी संवाद साधला.. त्यानंतर संमोहन आणि हातचलाखीच्या माध्यमातून त्याच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लंपास केले.. पाहूया नेमका कसा झाला हा सगळा प्रकार..
साधूंच्या वेशात आले... आणि विश्वासालाच हात घातला. कुंभमेळ्याच्या तयारीत नाशिक व्यस्त असतानाच भोंदू साधूंची टोळी सक्रिय झालीय. ओझरमध्ये 2 तोतया नागा साधूंनी मिठाई व्यावसायिकाला गंडा घातला. त्र्यंबकेश्वरमध्ये भंडारा करायचा असल्याचं सांगितलं. पूजेसाठी दक्षिणा हवी असा बनाव केला. व्यावसायिकाशी बोलताना संमोहन आणि हातचलाखीचा वापर केला. काही कळायच्या आतच व्यावसायिकाच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने गायब झाले आणि भामटे घटनास्थळावरून पसार झाले..
पण व्यावसायिकाला प्रकार लक्षात येईपर्यंत बराच उशीर झाला होता. तक्रार मिळताच ओझर पोलिसांनी तपास सुरू केला. परिसरातील एक-दोन नव्हे.. तब्बल 40 सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. एकेक फुटेज जोडत पोलिसांनी संशयितांचा माग काढला. तपासाची चक्रं थेट मध्यप्रदेशापर्यंत पोहोचली. खरगोल गावात धाड टाकून या 2 तोतया साधूंना बेड्या ठोकण्यात आल्या. चोरीच्या मुद्देमालाचा तपास सुरू असून या टोळीने आणखी कुणाला गंडा घातला का याचाही तपास सुरूय. त्यामुळे अशा भामट्यांपासून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.
नाशिक विभागात बोगस साधूंकडून फसवणुकीची ही तिसरी घटना असल्याची माहिती समोर आलीय. कुंभमेळा जवळ येतोय.. त्यामुळे अशा भोंदू टोळ्यांकडून धार्मिक भावनांचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. महंतांकडूनही नागरिकांना सावध राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. कुंभमेळा म्हणजे श्रद्धेचा महासागर. पण याच श्रद्धेच्या लाटेत भोंदूंचा डावही लपलेला असू शकतो. वेष पाहून विश्वास ठेवण्याआधी सावध राहणं गरजेचं आहे. ओझर पोलिसांच्या कारवाईने भोंदू साधूंच्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. मात्र नागरिकांची सतर्कता हीच अशा टोळ्यांविरोधातली पहिली ढाल आहे.