Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /नाशिकमध्ये वारंवार धरणीकंप, डोंगर खचला; आता भूकंपाबाबत समोर आली चिंता वाढवणारी माहिती, ऑगस्टमध्ये...

नाशिकमध्ये वारंवार धरणीकंप, डोंगर खचला; आता भूकंपाबाबत समोर आली चिंता वाढवणारी माहिती, ऑगस्टमध्ये...

नाशिक जिल्ह्यातून एक चिंताजनक बातमी समोर येतेय. निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या दिंडोरी, पेठ आणि सुरगाणा परिसराने गेल्या काही दिवसांत वारंवार भूकंपाचे सौम्य धक्के अनुभवलेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:00 PM IST
नाशिकमध्ये वारंवार धरणीकंप, डोंगर खचला; आता भूकंपाबाबत समोर आली चिंता वाढवणारी माहिती, ऑगस्टमध्ये...
Image Credit: Frequent tremors and a landslide in Nashik alarming information regarding the earthquakes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नाशिकमध्ये वारंवार धरणीकंप, डोंगर खचला; आता भूकंपाबाबत समोर आली चिंता वाढवणारी माहिती, ऑगस्टमध्ये...
Nashik earthquake tremors4 min ago
2
FDA17 min ago
3
Nashik-Pune Elevated Corridor26 min ago
4
cockroach janta party28 min ago
5
august36 min ago