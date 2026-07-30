/नाशिकमध्ये वारंवार धरणीकंप, डोंगर खचला; आता भूकंपाबाबत समोर आली चिंता वाढवणारी माहिती, ऑगस्टमध्ये...

नाशिककरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. पुढचे काही दिवस हे नाशिककरांसाठी अत्यंत चितेंचे ठरणार आहेत. सुरगाणा, पेठ आणि दिंडोरीनंतर आता इगतपुरीत डोंगर खचल्याची भीषण घटना समोर आल्याने संपूर्ण नाशिक जिल्हा भूकंपाच्या भीतीखाली वावरतोय. वाढता धोका लक्षात घेता नाशिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मोठे आदेश जारी केले आहेत
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे आणि लघु पाटबंधारे विभागाला तातडीने मैदानावर उतरण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूकंपाच्या या धक्क्यांमुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या धरणांच्या भिंतींना, सांडव्यांना किंवा पुलांना काही तडे गेले आहेत का? पाझर वाढला आहे का? याची बारीक नजर ठेवून तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण यंत्रणा सज्ज केली आहे.
नाशिकमध्ये अवघ्या काही तासांत 3.9 रिश्टर स्केलपर्यंतचे सलग 5 पेक्षा जास्त धक्के नोंदवले गेले आहेत. नाशिकच्या भूगर्भात केवळ 5 किलोमीटर उथळ खोलीवर हे हादरे बसत असल्याने जमिनीवर प्रचंड कंपन जाणवत आहे. मुसळधार पावसामुळे बेसाल्ट खडकात पाण्याचा दाब वाढल्याने ही फॉल्ट लाईन सक्रिय झाल्याचं 'मेरी'च्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ऑगस्ट महिन्यातही अशाच प्रकारचे धक्के बसण्याची शक्यता भूगर्भशास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे धोकादायक किंवा तडे गेलेल्या इमारतींमध्ये राहू नका, सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
भूकंपाचे हादरे आणि इगतपुरीत खचलेला डोंगर ही निसर्गाची धोक्याची घंटा असू शकते. प्रशासनाने धरणे आणि पुलांचे सर्वेक्षण सुरू केले असले, तरी नागरिकांनीही तितकेच सतर्क राहणे गरजेचे आहे, असं अवाहन करण्यात येत आहे.
पावसाळ्यातच हे धक्के का जाणवतात? यावर नाशिकच्या मेरीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. या डोंगराळ भागात मुसळधार पावसामुळे भूगर्भातील खडकांच्या थरांमध्ये पाण्याचा दाब वाढतो. याच दाबामुळे हे हलके हादरे बसत असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
पावसाळ्यात खडकांमधील पाण्याचा दाब वाढल्याने हादरे बसले आहेत. मुसळधार पावसामुळे भूगर्भात पाण्याचा दाब तयार झाल्याचे मेरी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
25 जुलै रोजी देखील 50 मिनिटांच्या अंतराने सुरगाण्यातील बोरगाव, वांझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी आणि दिंडोरीतील भनवड भागात सलग 4 धक्के बसले होते. यापूर्वी 1997, 2015, 2018, 2019 आणि 2021 मध्येही या भागात अशाच तीव्रतेचे धक्के बसल्याचा इतिहास आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता कुंभमेळा प्रशासन भूकंपमापन केंद्र उभारणार आहे.