/आई गं, मी कशी काय फसले? मित्रानं मोबाईलचा रिमोट ॲक्सेस घेतला, अश्लील फोटो अन्..., नाशिकमध्ये विवाहित महिलेने उचलले टोकाचे पाऊल

नाशिकमध्ये एका विवाहित महिलेने आयुष्य संपवलं असून तिने एक सुसाईट नोट लिहिलंय. यामध्ये तिने सांगितलं की, मित्र तिची फसवणूक करत होता. तिचे अश्लील व्हिडीओची धमकी देऊ तो तिला ब्लॅकमेल करत होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेअर बाजाराच्या बहाण्याने महिलेच्या मोबाईलचा रिमोट ॲक्सेस घेऊन तो अश्लील व्हिडीओद्वारे ब्लॅकमेल करत होता. या मानसिक छळाला कंटाळून 38 वर्षीय वैवाहिक महिलेने जीवन संपवलं आहे. या प्रकरणात संशयित कैलास ऊर्फ बंटी मिस्तरी विरोधात एमआयडीसी पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी सांगितलं की, फेब्रुवारी 2026 मध्ये शेअर बाजारात कामाचे आमिष दाखवून महिलेची फसवणूक करण्यात आली. पोलिसांनी मृत महिलेच्या बहिणीने सांगितलं की, तिला धमकी देण्यात येत होती की, पोलिसांत गेलीस तर मुलांना ठार मारण्यात येईल. कैलास या व्यक्तीने महिलेशी मैत्री केली आणि या मैत्रीचा फायदा घेत विवाहित महिलेच्या मोबाईलचा अॅक्सेस घेतला. त्यानंतर व्हिडीओ कॉल करुन अश्लील, नग्न अवस्थेतील छायाचित्रण रेकॉर्ड केले. या महिलेने आत्महत्येपूर्वी दोन ते तीन पानांची चिठ्ठी लिहिलंय.
या पत्रात तिने लिहिलंय की, नराधमाने तिच्या मोबाइलचा ॲक्सेस घेत व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामद्वारे वेळोवेळी व्हिडिओ कॉल करत तिला बळजबरीने विवस्त्र होण्यास भाग पाडून स्क्रीन रेकॉर्डिंग केले. यात महिलेने म्हटलं की, आई गं, मी कसे काय फसले, मी खूप मोठ्या जाळ्यात अडकली आहे. मी सुद्धा चुकले. मला माफ कर. सततचे ब्लॅकमेलिंग आणि समाजात होणाऱ्या बदनामीच्या भीतीपोटी महिला मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचल्यामुळे तिने टोकाचे पाऊल उचलले.
तसंच या सगळ्याबद्दल मृत महिलेच्या बहिणीने पोलिसांकडे त्या व्यक्तीबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला असून त्या आरोपाचा पोलीस शोध लावत आहेत. या सुन्न करणाऱ्या आणि भयंकर प्रकारामुळे नाशिक शहरात खळबळ उडाली आहे.