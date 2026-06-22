/नाशिक विधान परिषदेत महायुतीला धक्क्यानंतर एकनाथ शिंदेंची खेळी! गोकुळ गीते शिंदेंच्या शिवसेनेत? उदय सामंत यांनी स्पष्टच सांगितलं

नाशिक विधान परिषदेत एकनाथ शिंदेंना धक्का बसला असून अपक्ष आणि भाजप बंडखोर उमेदवार गोकुळ गीते विजयी झाले आहेत. त्यानंतर शिंदेंनी मोठी खेळी खेळल्याच म्हटलं जातंय. गीतेंना स्पेशल विमानाने मुंबईत बोलावलंय. गोकुळ गीते एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत, असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नाशिकमधील विजयानंतर गोकुळ गीतेंना मुंबईत येण्याची ऑफर देण्यात आली. त्यासाठी त्यांना खास विमान नाशिकला पाठवण्यात आलं. यावर बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, मला आत्ताच या बद्दल कळतय. ते कोणाचं विमान आहे, या बद्दल कल्पना नाही. अधिकृत उमेवादारांचा जो पराभव झाला, त्यावर आत्मचिंतन करु, असं ते यावेळी म्हणाले.