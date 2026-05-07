Nashik Ashok Kharat Case: 1.10 कोटींचे सोन्याचे दागिने, 1.89 लाखांची चांदी अन् 70 कोटींचं 'घोस्ट अकाउंट'; अशोक खरात प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई

Nashik Ashok Kharat Case Update : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातच्या विरोधात एका महिलेने लैंगिक शोषण आरोप केल्यानंतर या प्रकरणात धक्कादायक गोष्टी बाहेर आल्यात. महिलेंसोबत लैगिंक अत्याचार, ऑफिसमधील महिलांसोबत अश्लील कृत्याचे व्हिडीओ, नकली साप, कस्तुरी आणि बरंच काही हादरून सोडणाऱ्या गोष्टी समोर आल्यात. या प्रकरणात अनेक व्यापारीही समोर आलेत या भोंदूबाबाने त्यांना कसे गंडवलं याचा पदार्फाश झाला. याप्रकरणाचा तपास ईडी करत असून त्यांनी खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बँक लॉकर उघडण्यात आले. त्यातील घबाड बघून अधिकारीही थक्क झाले आहेत.
हेसुद्धा वाचा - महाराष्ट्रात नात्याला काळीमा फासणाऱ्या घटना! कोल्हापुरात वडिलांसह मामाकडून अत्याचार, तर बीडमध्ये भावाकडून मामेबहीणसोबत धक्कादायक कृत्य
ईडीने ही कारवाई मुंबई नाका येथील विश्वास को-ऑपरेटिव्ह बँक शाखेतील लॉकर क्रमांक 555 वर करण्यात आली. हे लॉकर अशोक खरात आणि त्यांची पत्नी कल्पना खरात यांच्या संयुक्त नावावर असल्याचे समोर आलं आहे. ईडीने केलेल्या कारवाईच्या वेळी अशोक खरातची मुलगी सृष्टी खरात उपस्थित होती. ED च्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये खरात यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान या लॉकरचे कागदपत्र हाती लागले होते. त्यानंतर बँक रेकॉर्ड तपासून लॉकर सील करण्यात आले होते.
ईडीने सांगितलं की, जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये जड सोन्याचे नेकलेस सेट, लांब चेन, मंगळसूत्र, बांगड्या, कानातील दागिने तसंच चांदीच्या वस्तूंमध्ये गणपतीच्या मूर्ती, चांदीच्या नोटा आणि पैंजणांचा समावेश आहे. यासोबत ED च्या तपासात सहकारी पतसंस्थांमधील ₹70 कोटींच्या घोस्ट अकाउंट नेटवर्कचा धागा समोर आल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 2022 ते 2024 दरम्यान 134 बनावट खात्यांमधून पैशांची मोठी उलाढाल झाल्याचा आरोप अशोक खरातवर आहे.
यापूर्वी ED ने खरात यांच्याशी संबंधित ₹2.4 कोटींची बँक ठेव गोठवली असून मर्सिडीज लक्झरी कार देखील जप्त केली आहे. तपासादरम्यान पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि सोलापूरमधील मालमत्तांशी संबंधित 70 ते 80 दस्तऐवजही ED च्या हाती लागले आहेत. यात बंगलो, लग्न लॉन, शेती जमीन आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 42 लाख रुपये रोख आणि कोट्यवधी रुपये किमतीच्या 90 मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त केल्याचंही ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.