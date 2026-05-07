English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • नाशिक
  • Nashik Ashok Kharat Case: 1.10 कोटींचे सोन्याचे दागिने, 1.89 लाखांची चांदी अन् 70 कोटींचं घोस्ट अकाउंट; अशोक खरात प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई

Nashik Ashok Kharat Case: 1.10 कोटींचे सोन्याचे दागिने, 1.89 लाखांची चांदी अन् 70 कोटींचं 'घोस्ट अकाउंट'; अशोक खरात प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई

Nashik Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बँक लॉकर घेतल्यानंतर त्याचे घबाड बघून अधिकारी थक्क झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: May 7, 2026, 01:19 PM IST
Nashik Ashok Kharat Case: 1.10 कोटींचे सोन्याचे दागिने, 1.89 लाखांची चांदी अन् 70 कोटींचं 'घोस्ट अकाउंट'; अशोक खरात प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई
Ashok Kharat Bank Locker AI Photo

Nashik Ashok Kharat Case Update : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातच्या विरोधात एका महिलेने लैंगिक शोषण आरोप केल्यानंतर या प्रकरणात धक्कादायक गोष्टी बाहेर आल्यात. महिलेंसोबत लैगिंक अत्याचार, ऑफिसमधील महिलांसोबत अश्लील कृत्याचे व्हिडीओ, नकली साप, कस्तुरी आणि बरंच काही हादरून सोडणाऱ्या गोष्टी समोर आल्यात. या प्रकरणात अनेक व्यापारीही समोर आलेत या भोंदूबाबाने त्यांना कसे गंडवलं याचा पदार्फाश झाला. याप्रकरणाचा तपास ईडी करत असून त्यांनी खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बँक लॉकर उघडण्यात आले. त्यातील घबाड बघून अधिकारीही थक्क झाले आहेत.  

Add Zee News as a Preferred Source

बँक लॉकरमध्ये काय काय सापडलं?

  1. तब्बल ₹1.10 कोटींचे सोन्याचे दागिने
  2. ₹1.89 लाखांची चांदी 
  3. 5,500 अमेरिकन डॉलर्स 

 

हेसुद्धा वाचा  - महाराष्ट्रात नात्याला काळीमा फासणाऱ्या घटना! कोल्हापुरात वडिलांसह मामाकडून अत्याचार, तर बीडमध्ये भावाकडून मामेबहीणसोबत धक्कादायक कृत्य

अशोक खरात प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई

ईडीने ही कारवाई मुंबई नाका येथील विश्वास को-ऑपरेटिव्ह बँक शाखेतील लॉकर क्रमांक 555 वर करण्यात आली.  हे लॉकर अशोक खरात आणि त्यांची पत्नी कल्पना खरात यांच्या संयुक्त नावावर असल्याचे समोर आलं आहे. ईडीने केलेल्या कारवाईच्या वेळी अशोक खरातची मुलगी सृष्टी खरात उपस्थित होती. ED च्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये खरात यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान या लॉकरचे कागदपत्र हाती लागले होते.  त्यानंतर बँक रेकॉर्ड तपासून लॉकर सील करण्यात आले होते.

ईडीने सांगितलं की, जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये जड सोन्याचे नेकलेस सेट, लांब चेन, मंगळसूत्र, बांगड्या, कानातील दागिने तसंच चांदीच्या वस्तूंमध्ये गणपतीच्या मूर्ती, चांदीच्या नोटा आणि पैंजणांचा समावेश आहे. यासोबत ED च्या तपासात सहकारी पतसंस्थांमधील ₹70 कोटींच्या घोस्ट अकाउंट नेटवर्कचा धागा समोर आल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 2022 ते 2024 दरम्यान 134 बनावट खात्यांमधून पैशांची मोठी उलाढाल झाल्याचा आरोप अशोक खरातवर आहे.

यापूर्वी ED ने खरात यांच्याशी संबंधित ₹2.4 कोटींची बँक ठेव गोठवली असून मर्सिडीज लक्झरी कार देखील जप्त केली आहे. तपासादरम्यान पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि सोलापूरमधील मालमत्तांशी संबंधित 70 ते 80 दस्तऐवजही ED च्या हाती लागले आहेत. यात बंगलो, लग्न लॉन, शेती जमीन आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 42 लाख रुपये रोख आणि कोट्यवधी रुपये किमतीच्या 90 मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त केल्याचंही ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ashok Kharat Casenashik newscrime news

इतर बातम्या

मुलावर बिबट्यानं धावा बोलताच ढाल होत भिडला 'बाप'म...

महाराष्ट्र बातम्या