/दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी पोहोचलं आणि नाशिकच्या स्मार्ट कारभाराची पोलखोल झाली

Nahik News : नाशिक.. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणारं शहर.. पण पहिल्याच पावसात या स्मार्ट कारभाराची पोलखोल झाली. ढगफुटीसदृश पावसाने शहर जलमय झालं. गोदावरीला पूर आला. रस्ते तुंबले. घरांमध्ये पाणी शिरलं. मात्र, नाशिककरांचा आरोप आहे की हा फक्त पावसाचा कहर नाही. तर, महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनाचा परिणाम आहे.
पहिलाच जोरदार पाऊस आणि नाशिकची परीक्षा. फक्त निसर्गाची नव्हती तर व्यवस्थेचीही होती. मुसळधार पावसानं गोदावरीला हंगामातील पहिला पूर आला. दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी पोहोचलं.
गोदाकाठ जलमय झाला. पण निसर्गाच्या रौद्ररूपापेक्षा अधिक चर्चा झाली महापालिकेच्या तयारीची. पहिल्याच पावसात पावसाळापूर्व कामांचे दावे वाहून गेले. कुंभमेळा आणि पीएनजीच्या कामांसाठी. जागोजागी खोदलेले रस्ते पावसात सापळे ठरले. रामवाडीत रस्ता दिसेनासा झाला. स्कूल व्हॅन तसंच महापालिकेची घंटागाडीही खड्ड्यात अडकली.
शहरातील अनेक रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. चिखल आणि पाणी यामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरही पाणी साचलं. ड्रेनेजचं झाकण उघडून निचरा करण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली. रस्त्यांपुरतंच हे संकट मर्यादित नव्हतं. सखल भागांमध्ये पावसाचं पाणी थेट घरात शिरलं. रामचंद्र नगर, मिलिंद नगर आणि पवार मळा. या भागातील 40 ते 50 घरांमध्ये गुडघाभर पाणी साचलं. पहाटेपासून नागरिक घर सोडून रस्त्यावर उभे होते.महापालिकेला वारंवार फोन केले. मात्र, कोणीही मदतीला आलं नाही असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
दरम्यान पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शहरात अतिवृष्टी झाल्याचं मान्य केले. कुंभमेळ्याच्या सुरू असलेल्या कामांमुळे अडचणी निर्माण झाल्याचं सांगत नाशिककरांची माफीही मागितली. मुसळधार पावसाचा फटका शिक्षणालाही बसला. महापालिका हद्दीतील शाळा आणि महाविद्यालयांना अचानक सुट्टी जाहीर करावी लागली. मात्र, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही पहिल्याच पावसात शहर तुंबत असेल तर प्रश्न पावसाचा नाही. प्रश्न नियोजनाचा आहे. प्रश्न कामांच्या गुणवत्तेचा आहे. आणि प्रश्न जबाबदारीचाही आहे.
पाणी तुंबणार नाही असं अनेकदा म्हटलं जातं. पण प्रत्येक वर्षी वाहून जातात आश्वासनं आणि उघडी पडते व्यवस्थेची तयारी. स्मार्ट सिटीची मोठी स्वप्नं दाखवणाऱ्या नाशिकमध्ये पहिल्याच पावसानं अनेक प्रश्न पाण्यावर तरंगत ठेवलेतय आता या प्रश्नांची उत्तरं फक्त कागदावर नाही. तर, रस्त्यावर आणि नागरिकांच्या विश्वासातही दिसणं गरजेचं आहे.