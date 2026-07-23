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नाशिकसाठी पुढचे तीन तास महत्त्वाचे! दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पुराचे पाणी, 'या' तालुक्यात पावसाचा जोर अधिक

नाशिक जिल्ह्यातील संततधार पावसामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळित झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:23 AM IST
नाशिकसाठी पुढचे तीन तास महत्त्वाचे! दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पुराचे पाणी, 'या' तालुक्यात पावसाचा जोर अधिक

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नाशिकसाठी पुढचे तीन तास महत्त्वाचे! दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पुराचे पाणी, 'या' तालुक्यात पावसाचा जोर अधिक
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