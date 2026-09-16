/मुंबई नाशिक महामार्गावर विचित्र अपघात; 2 वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकने चौघांचा जीव घेतला; त्र्यंबकेश्वरुन परत येताना काही तरी अघटित घडलं

मुंबई नाशिक महामार्ग अपघात : मुंबई नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात एकाच कुटुंबातील 4 जण जागीच ठार झाले आहेत. 6 जण या अपघातात जखमी झाले आहेत. देव दर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वरला गेले होते. परत येत असताना मुंबईपासून या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. धक्कादायक बाब म्हणजे 2 वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकमुळे हा भीषण अपघात झाला.
मुंबई नाशिक महामार्गावर शहापूर तालुक्यातील अटगाव जवळ हा अपघात झाला. दोन वर्षांपूर्वी जळालेला येथे उभा आहे. या ट्रकला मागून जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अपघातग्रस्त सर्व जोगेश्वरी येथील रहाणारे होते. सर्वजण कुटुंबासह देव दर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वरला गेले होते. परतीच्या प्रवासात अटगाव जवळ हा भिषण अपघात झाला या. अपघातात 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. यात दोन लहान मुलाचा समावेश असून 6 जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत .
मुंबई-नाशिक महामार्गावर आटगाव हद्दीत उभ्या असलेल्या मालवाहू गाडीला इर्टिगा कारने जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाला. त्र्यंबकेश्वरहून दर्शन घेऊन मुंबईकडे निघालेल्या जोगेश्वरी येथील जैस्वाल कुटुंबाच्या कारला हा अपघात झाला आहे. या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.
बारामतीच्या सुपे घाटात एसटी बसचा अपघात झाला.या अपघातात 4 ते 5 विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली. या अपघातात विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांना नजीकच्या खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या जखमी मुलांची विचारपूस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी केली. अपघाताची माहिती मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.