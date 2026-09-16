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मुंबई नाशिक महामार्गावर विचित्र अपघात; 2 वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकने चौघांचा जीव घेतला; त्र्यंबकेश्वरुन परत येताना काही तरी अघटित घडलं

मुंबई नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 4 जण जागीच ठार झाले आहेत.  देव दर्शनासाठी  त्र्यंबकेश्वरला गेले होते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:03 PM IST
मुंबई नाशिक महामार्गावर विचित्र अपघात; 2 वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकने चौघांचा जीव घेतला; त्र्यंबकेश्वरुन परत येताना काही तरी अघटित घडलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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