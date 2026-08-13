/तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा घेतला फायदा, तोतया FDA अधिकाऱ्यांचा धुमाकूळ

मनमाड : अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात भेसळखोरांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. यामुळे भेसळखोरांचे धाबे दाणाणले असून खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र, याच भीतीचा गैरफायदा घेत मनमाड शहरात 'FDA'च्या तोतया अधिकाऱ्यांच्या टोळीने धुमाकूळ घातलाय! २ महिला आणि २ पुरुषांच्या या तोतया टोळीने व्यापाऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न केला...पाहूयात
मनमाड शहरातल्या प्रसिद्ध मिठाईच्या दुकानांमध्ये अचानक २ महिला आणि २ पुरुष प्रवेश करतात... स्वतःला 'FDA'चे अधिकारी सांगत खाद्यपदार्थांच्या तपासणीचा बनाव सुरू होतो.... तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची भीती दाखवून हे तोतया अधिकाऱ्यांनी दुकानदारांकडे थेट पैशांची मागणी केली मात्र, या भामट्यांच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर व्यापाऱ्यांना संशय येताच, व्यापारी सतर्क झाले...
तोतया टोळीचा बनाव लक्षात येताच दुकानदारांनी क्षणाचाही विलंब न करता हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि मनमाड पोलिसांना कळवलं.... आपण पकडले जाणार आणि भिंग फुटणार हे लक्षात येताच, पोलिसांचे नाव ऐकून या तोतया टोळीने दुकानांतून पळ काढला.... दुकानदारांच्या प्रसंगावधानाने मोठा गंडा टळला असला, तरी या घटनेमुळे मनमाडमधील व्यापाऱ्यांमध्ये घबराट पसरलीय....
एकीकडे तुकाराम मुंढे खऱ्या भेसळखोरांवर धडक कारवाई करत आहेत. तर दुसरीकडे त्यांच्या नावाचा धाक दाखवून तोतया टोळ्या व्यापाऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करत आहेत... त्यामुळे अशा तोतया अधिकाऱ्यांचा तातडीने आणि कडक बंदोबस्त करावा, अशी जोरदार मागणी आता मनमाडच्या व्यापाऱ्यांमधून केली जातेय.
गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धडक कारवाई करत अनेक आस्थापन आणि संस्थांवर धाडी टाकत अनेकांना नोटीसा दिल्या आहेत. तसेच अनेकांचे खाद्य परवाने रद्द केले आहेत. तसेच अनेक दुकानांना टाळे लावले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या धडक कारवाईचा अनेकांना धसका घेतला आहे. तसेच अनेक भेसळखोरांना चाप लागला आहे. पण या कारवाईचा काहींनी गैरफायदा घेण्याचाही प्रकार समोर आला आहे.