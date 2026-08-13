Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा घेतला फायदा, तोतया FDA अधिकाऱ्यांचा धुमाकूळ

तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा घेतला फायदा, तोतया FDA अधिकाऱ्यांचा धुमाकूळ

  अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात भेसळखोरांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. यामुळे भेसळखोरांचे धाबे दाणाणले असून खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र, याच भीतीचा गैरफायदा घेत मनमाड शहरात 'FDA'च्या तोतया अधिकाऱ्यांच्या टोळीने धुमाकूळ घातलाय!  २ महिला आणि २ पुरुषांच्या या तोतया टोळीने व्यापाऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न केला...पाहूयात 

Published: Aug 13, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:16 PM IST
तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा घेतला फायदा, तोतया FDA अधिकाऱ्यांचा धुमाकूळ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सरन्यायाधीशांकडून पदवी घेण्यास विरोध केल्याने बार काऊन्सिलचा मोठा निर्णय;विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात?
2
3
4
5