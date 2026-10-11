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लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांत नव वधूचे कुटुंबियांसोबत भयानक कृत्य, संपूर्ण गाव हादरले! पोलीस ठाण्यासमोर ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

जळगावात एक अत्यंत भयानक घटना घडली आहे. नव वधूने संपूर्ण कुटुंबावर विष प्रयोग केला. यामुळे संपूर्ण गाव हादरला आहे. 

Published: Oct 11, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:47 PM IST
लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांत नव वधूचे कुटुंबियांसोबत भयानक कृत्य, संपूर्ण गाव हादरले! पोलीस ठाण्यासमोर ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

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