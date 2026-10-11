/लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांत नव वधूचे कुटुंबियांसोबत भयानक कृत्य, संपूर्ण गाव हादरले! पोलीस ठाण्यासमोर ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

जळगाव क्राईम : लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांत नवधूने पतीसह कुटुंबावर विषप्रयोग केला आहे. नवधूने संपूर्ण कुटुंबाला जेवणातून उंदीर मारण्याचे औषध दिले. चार जणांची प्रकृती बिघडली असून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. जळगावच्या पारोळा तालुक्यातील वेल्हाणे गावात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. यामागचे कारण जाणून पोलिसही शॉक झाले आहेत.
या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. सुमन सुभाष सहाणी आणि आरती सूर्यप्रकाश पटेल आणि एजंट विनोद पाटील अशी अटकेतील तिघांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पारोळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
नववधूने लग्नानंतर तिसऱ्या दिवशी पतीसह कुटुंबातील तिघांना जेवणातून उंदीर मारण्याचे औषध देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत पती आणि त्याचे वृद्ध आई वडील व भाऊ अशा चार जणांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना उपचारासाठी धुळे येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
घटनेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नातील दोघा महिलांना धुळे जिल्ह्यातील निमगूळ गावाजवळ ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी दोन्ही महिलांना अटक करण्यात आली असून पारोळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी 32 वर्षीय तरुणाचा विवाह झाला. 9 ऑक्टोबर रोजी नव वधूने जेवणातून विषारी औषध देऊन तिघांना मारण्याचा प्रयत्न
या घटनेनंतर घरातील काही दागिने आणि लग्न करण्यासाठीचे मिळालेले पैसे घेऊन दोन्ही महिला पसार झाल्या होत्या. गुन्हा दाखल करून दोन्ही महिलाना अटक करावी मागणीसाठी गावातील ग्रामस्थांनी पोलीस ठाण्यासमोर रास्ता रोको आंदोलन केलं होतं.
ग्रामस्थांनी केलेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पळून जाणाऱ्या दोन्ही महिलांना धुळे जिल्ह्यातून ताब्यात घेतले. अडीच लाख रुपये देऊन दुसऱ्या राज्यातल्या मुली सोबत लग्न करणे तरुणाला चांगलाच महागात पडल्याचे या घटनेतून समोर आला आहे.