/महाराष्ट्र हादरला! जळगावमध्ये महिलेवर सामूहिक अत्याचार; 14 जणांना अटक

Jalgaon Crime News : नसरापूरमध्ये 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार करत तिची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करणारा नराधम आरोपी भीमराव कांबळेला पुणे सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली. नसरापूर प्रकरणात आरोपीला फक्त 2 महिन्यात फाशीची शिक्षा देत कोर्टाने असे कृत्य करणाऱ्या आरोपींना वचक दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नसरापूरचा ऐतिहासिक निकाल लागला असतानाच महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना घडली आहे. जळगावमध्ये महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी 14 जणांना अटक केली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. महिलांच्या सुरेक्षाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरोपींना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जळगावच्या जामनेर तालुक्यात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. देऊळगाव-कापूसवाडी रोडवरील जंगलात 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाला आहे.
पीडित महिला तिच्या ओळखीच्या तरुणांसोबत जंगलातून जात होती. यावेळी दोन जणांनी महिलेवर सामूहिक अत्याचार केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दोन जण सामूहिक अत्याचार करत असताना इतर दोघांनी अत्याचाराचे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले असे पोलिसांनी सांगितले आहे. पीडित महिलेसोबत असलेल्या दोघांना देखील संबंधित तरुणांनी दमदाटी केली धमकी दिली. महिलेवर अत्याचार केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पीडित महिले या प्रकरणात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी 15 पैकी 14 जणांना अटक केल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेमुे जळगाव जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
फत्तेपूर पोलीस ठाणे हद्दीतील देऊळगाव-कापूसवाडी रोडवरील ठांबरडा नाल्याजवळ 2 जून 2026 रोजी घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 15 पैकी 14 आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून व्यापक तपास सुरू केला असून परिसरात सध्या शांतता आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 40 वर्षीय पीडित महिला तिच्या परिचयाच्या व्यक्तीसह येथून जात असताना 15 जणांचा समूह तेथे आला. त्यांनी दोघांना धमकावून त्यापैकी युसूफ नामदार तडवी आणि अशपाक इमाम तडवी यांनी महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेदरम्यान काही सहआरोपींनी संपूर्ण प्रकाराचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले. त्यानंतर एका संशयित आरोपीने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याने प्रकरण उघडकीस आले. घटनेची माहिती मिळताच फत्तेपूर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून तपासावर स्वतः लक्ष ठेवले आहे.
फत्तेपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १४१/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७०(१), ७७ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ व ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकूण 15 आरोपींपैकी 14 जणांना अटक करण्यात आली असून एका आरोपीचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
जळगावात नाशिक येथील महिलेवर अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. जळगावात सागर पार्कजवळ भरदुपारी वर्दळीच्या परिसरात कारमध्ये या महिलेवर अत्याचार झाला आहे. याप्रकरणी रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी धरणगाव येथील सुनील मधुकर चौधरी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रॉपर्टीचे काम करतो असे सांगून ओळख निर्माण केली त्यानंतर उसनवार घेतलेले पैसे देण्याच्या बहाण्याने बोलावून अत्याचार केला अत्याचार केल्याचा प्रकार कोणाला सांगितला तर तुला पाहून घेईन, अशी धमकीही सुनील चौधरी याने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. पीडित महिला ही घटस्फोटीत आहे.