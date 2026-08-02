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क्ररुतेचा कळस! साखरझोपेत असलेल्या चिमुरड्यांवर बापचा जीवघेणा हल्ला, कुऱ्हाडीनेच...; मुलीचा करुण अंत

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील वडती या गावात जन्मदात्या बापानेच दोन मुलांवर झोपेत कुऱ्हाडीने वार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:00 PM IST
क्ररुतेचा कळस! साखरझोपेत असलेल्या चिमुरड्यांवर बापचा जीवघेणा हल्ला, कुऱ्हाडीनेच...; मुलीचा करुण अंत
Image Credit: ather attacks sleeping childrens

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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क्ररुतेचा कळस! साखरझोपेत असलेल्या चिमुरड्यांवर बापचा जीवघेणा हल्ला, कुऱ्हाडीनेच...; मुलीचा करुण अंत
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