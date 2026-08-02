/क्ररुतेचा कळस! साखरझोपेत असलेल्या चिमुरड्यांवर बापचा जीवघेणा हल्ला, कुऱ्हाडीनेच...; मुलीचा करुण अंत

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील वडती या गावात जन्मदात्या बापानेच दोन मुलांसोबत धक्कादायक कृत्य केले आहे. दोन्ही मुलं झोपली असताना त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने वार केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. या घटनेत एका मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर एक मुलगा गंभीर जखमी असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. आरोपी सुभाष भिलाल याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, रविवारी पहाटेच्या सुमारास दोन्ही मुलं घरात गाढ झोपले होते. त्यावेळी अचानक त्यांचे वडील सुभाष गोपाळ भिलाल वय 50 याने हातातील कुऱ्हाडीने दोन्ही मुलांवर अचानक हल्ला केला. झोपेत असल्यामुळं मुलांना पळून जाण्याची संधीच मिळाली नाही. डोक्यावर आणि शरिरावर गंभीर जखम झाल्याने मोठी मुलगी मीरा हिचा जागीच मृत्यू झाला तर रामू वय वर्ष 11 हा गंभीर जखमी झाला.
गंभीर जखमी रामूला तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारांनंतर त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे म्हटले जाते. पुढीस उपचारांसाठी त्याला उच्चस्तरीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत. तर, आरोपी सुभाष गोपाल भिलाला या 50 वर्षीय आरोपी बापाला अडावद पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
हल्ला केल्यानंतर आरोपी सुभाष भिलाला हा जवळील जंगलाच्या दिशेने फरार झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच अडावद पोलीस ठाणे येथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसराची नाकेबंदी करून व्यापक शोधमोहीम राबवली. काही तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडे हल्ल्यामागील कारणाबाबत कसून चौकशी सुरू आहे.
घटने मागचे कारण अद्याप समोर आले नसून या प्रकरणात पोलिसांकडून पंचनामा करण्याची कारवाई सुरू आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील वाकळवाडी येथे प्रेमसंबंधांना विरोध करणाऱ्या पतीचा पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.या प्रकरणी पत्नी आशा झलके आणि तिचा प्रियकर महादेव अंभोरे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.