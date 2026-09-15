/घरात बाप्पाची स्थापना सुरू असतानाच घडला हादरवणारा प्रकार, चार वर्षांच्या मुलाला घेऊन आईनेच...

गणेशोत्सवाच्या उत्साहात सर्वत्र आनंदाचे वातावरण असतानाच जळगाव शहरातील दशरथनगर परिसरातील तळेले कॉलनीतून मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. गणपती बाप्पाच्या स्थापनेची घरात तयारी सुरू असतानाच एका विवाहितेने आपल्या चार वर्षांच्या चिमुकल्यासह जीवनयात्रा संपवल्याने परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
हेमांगी निखिल महाजन आणि त्यांचा चार वर्षांचा मुलगा शौर्य महाजन अशी मृत माय-लेकाची नावे आहेत. हेमांगी यांचे पती निखिल महाजन हे सैन्य दलात कार्यरत असून सध्या राजस्थान येथे सेवेत आहेत. घरासह गल्लीतील मंडळाची गणपती बाप्पाच्या स्थापनेची तयारी सुरू असताना कुटुंबीय पूजेच्या तयारीत व्यस्त होते. याचदरम्यान हेमांगी या मुलाला घेऊन खोलीत गेल्या. पूजा सुरू होण्याची वेळ झाली तरी त्या बाहेर न आल्याने कुटुंबीयांनी त्यांना बोलावण्यासाठी रूमचा दरवाजा ठोठावला.
बऱ्याचवेळा दरवाजा ठोठावूनही आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. संशय आल्याने कुटुंबीयांनी शनिपेठ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर खोलीत माय-लेकाने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. दोघांनाही तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दोघांनाही मृत घोषित केले.
माय-लेकाने एकाच साडीला गळफास घेतल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या घटनेने गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी महाजन कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी शनिपेठ पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मराठवाड्यात गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने मारलेली दडी आता थेट शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठली आहे. हिंगोली जिल्ह्यात दुष्काळाची पहिली बळी गेली असून, हाता-तोंडाशी आलेले पीक डोळ्यांदेखत जळताना पाहून गोजेगावच्या 60 वर्षीय महिला शेतकरी कमलबाई कांदे यांनी विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवली. हिंगोलीत चालू वर्षात 1 जानेवारी ते आजपर्यंत तब्बल 44 शेतकऱ्यांनी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची भीषण आकडेवारी समोर आली आहे. वाढता दुष्काळ आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे बळीराजा पुरता कोलमडला आह