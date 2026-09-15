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घरात बाप्पाची स्थापना सुरू असतानाच घडला हादरवणारा प्रकार, चार वर्षांच्या मुलाला घेऊन आईनेच...

गणपती बाप्पाच्या स्थापनेची घरात तयारी सुरू असतानाच घडली हृदयद्रावक घटना. माय-लेकाने गळफास घेतल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:25 AM IST
घरात बाप्पाची स्थापना सुरू असतानाच घडला हादरवणारा प्रकार, चार वर्षांच्या मुलाला घेऊन आईनेच...
Image Credit: jalgaon crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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