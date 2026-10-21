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पैठणी, नाशिकचा चिवडा अन् दिल्लीतील ती भेट... राज्यातील मंत्री अचानक राष्ट्रपती मूर्मूंना का भेटले?

नाशिकच्या खाद्यपरंपरेचे प्रतीक असलेल्या चिवड्याचाही राष्ट्रपती मूर्मू यांना भेट म्हणून देण्यात आलेल्या सेटमध्ये समावेश आहे. नेमक्या कोणत्या गोष्टी राष्ट्रपतींनी देण्यात आल्यात जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 21, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 03:11 PM IST
पैठणी, नाशिकचा चिवडा अन् दिल्लीतील ती भेट... राज्यातील मंत्री अचानक राष्ट्रपती मूर्मूंना का भेटले?
Image Credit: दिल्लीत आज झाली भेट

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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