/महिलेच्या डोळ्यात लिंबाचा रस पिळला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार, कारण जाणून पोलील हादरले!

नाशिक क्राईम न्यूज : नाशिकमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका डोळ्यात लिंबाचा रस पिळण्यात आला. अघोरी कृत्यातून हा भयानक प्रकरण घडला आहे. तपास समोर आलेली माहिती जाणून पोलिसही शॉक झाले आहेत. नाशिकच्या मांत्रिक महिलेसह साथीदारांना धुळे पोलिसांनी दणका दिला आहे.
आजारपण आणि कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष दाखवत धुळ्यातील एका गरीब मजूर कुटुंबाची नाशिकमध्ये अघोरी पूजा व जादूटोण्याच्या नावाखाली तब्बल 1 लाख 60 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिक येथे पीडित महिलेला अघोरी स्नान घालून तिच्या डोळ्यात लिंबाचा रस पिळण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
फसवणूक झाल्यानंतर पीडित महिलेने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क साधला. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पीडित कुटुंबाला धीर देत पोलिसांत जाण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2026 रोजी धुळे शहर पोलिस ठाण्यात अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात धुळे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत नाशिकमधून मांत्रिक महिला सरिता जाधव आणि तिच्या साथीदारांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. आरोपींवर विविध कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
पीडितेच्या 21 वर्षीय मुलीवर दुर्धर आजाराचा प्रभाव असल्याचे सांगून मांत्रिक महिलेने तिला धुळ्यातील माहेरीच्या घरी सुमारे 40 दिवस ठेवण्यास भाग पाडल्याचे समोर आले. मुलीने आईच्या भीतीने लपून दिले, मात्र संकट टळेल असे सांगून तिला कुटुंबापासून दूर ठेवण्यात आले. त्यानंतर 24 जुलै 2026 रोजी मांत्रिक महिलेने मुलीला जबरदस्तीने साखरपुडा उरकून घेतल्याचा आरोप आहे..
त्यानंतर संशयितांनी पीडित कुटुंबाशी संपर्क तोडला. दरम्यान, मांत्रिक महिलेने पीडितेला गोदाघाटावर नेऊन अघोरी स्नान घातले. तिच्या अंगावरून उतारलेल्या लिंबाचा रस थेट डोळ्यात पिळल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास धुळे शहर पोलिस करीत आहेत.