Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही पालिकेचे निकाल जाहीर, भाजपाला जोरदार झटका

Nashik Jalgaon Dhule Nandurbar Ahmednagar Nagar Parishad Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: महाराष्ट्रातील 200 हून अधिक ठिकाणी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये 2 डिसेंबर 2025 रोजी निवडणुका पार पडल्या. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर जिल्ह्यांमधील एकूण 49 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचाही समावेश आहे. या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निकालाचे लाइव्ह अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
21 Dec 2025, 15:56 वाजता
जळगाव जिल्ह्यातील 18 नगरपरिषदांचे निकाल जाहीर
जळगाव जिल्ह्यातील 18 नगरपरिषदांचे निकाल जाहीर झाले असून महायुतीला 16 जागा मिळाल्या आहेत. तर महाविकास आघाडीला २ जागा मिळाल्या आहेत. यात भाजपने 8, शिवसेनाने 6 तर इतरला 2 जागा मिळाल्या आहेत. तर महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाला, 1 राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला 1 तर काँग्रेसला 0 जागा मिळणार आहेत.
विजयी उमेदवारांची नावं :
1) पाचोरा : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता किशोर पाटील विजयी
2) शेंदुर्णी : भाजपचे गोविंदा अग्रवाल विजयी
3) मुक्ताईनगर : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना पाटील विजयी.
4) एरंडोल : भाजपचे उमेदवार डॉक्टर नरेंद्र पाटील विजय
5) भडगाव : शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवार रेखा मालचे विजयी
6) रावेर : भाजपचे उमेदवार संगीता महाजन विजय
7) सावदा : भाजपचे उमेदवार रेणुका पाटील विजयी
8) जामनेर : भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार साधना महाजन बिनविरोध विजय
9) वरणगाव : वरणगाव येथे नगराध्यक्ष पदाचे अपक्ष उमेदवार सुनील काळे विजयी..
10) नशिराबाद भाजपचे उमेदवार योगेश पाटील विजयी
11) पारोळा येथे शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत पाटील विजयी
12) चोपडा नगर परिषदेच्या शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवार नम्रता पाटील विजयी
13) चाळीसगाव येथे भाजपच्या उमेदवार प्रतिभा चव्हाण विजयी
14) यावल येथे शिवसेना ठाकरे गटाच्या छाया पाटील विजयी
15) फैजपूर येथे भाजपच्या उमेदवार दामिनी सराफ विजयी
16) धरणगाव येथे शहर विकास आघाडीच्या उमेदवार लीलाबाई चौधरी विजयी
17) अमळनेर येथे शिवसेना शिंदे गटाचे डॉक्टर परीक्षित बाविस्कर विजयी
18) भुसावळ येथे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या गायत्री भंगाळे विजयी
21 Dec 2025, 15:33 वाजता
भुसावळमध्ये मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नीचा मोठा पराभव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा झालेल्या भुसावळमध्ये मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नीचा दणाणून पराभव झालेला आहे. जळगाव जिल्ह्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्री संजय सावकारे यांची पत्नी यांच्या प्रचारासाठी उपस्थित होते. शरद पवार गटाचे नगरअध्यक्ष गायत्री भंगाळे यांचा विजय झाला असून
जिल्ह्यासहित महाराष्ट्रमध्ये भाजपाला हा मोठा धक्का मानला जातोय.
21 Dec 2025, 15:11 वाजता
माळेगांव निवडणुकीचा अंतिम निकाल समोर
नगराध्यक्ष : सुयोग सातपुते - जनमत विकास आघाडी
नगरसेवक बलाबल :
जनमत विकास आघाडीचे - 12
अपक्ष - 5
एकूण नगरसेवक - 17 +1 नगराध्यक्ष
21 Dec 2025, 15:10 वाजता
मनमाड नगर परिषदेत शिवसेनेचे योगेश पाटील यांची विजयाकडे वाटचाल
मनमाड नगर परिषदेत शिवसेनेचे योगेश पाटील यांची विजयाकडे वाटचाल सुरु झाली असून १० व्या फेरीत योगेश पाटील यांनी 2124 मतांची आघाडी घेतली आहे. 10 व्या फेरी अखेर योगेश पाटील यांना 17017 मते मिळाली असून ठाकरे गटाचे प्रवीण नाईक यांना 14,893 मते मिळाली आहेत.
21 Dec 2025, 14:15 वाजता
नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही पालिकेचे निकाल जाहीर
नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही पालिकेचे निकाल जाहीर झाले असून यात अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपाला जोरदार झटका लागला असून चार पैकी एकही नगरपालिका भाजपाला जिंकता आलेली नाही.
शिवसेना शिंदे गट 01
राष्ट्रवादी अजित पवार गट 02
जनता विकास आघाडी 01
विजयी उमेदवार :
नंदुरबार:- रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी शिवसेना शिंदे गट
शहादा:- अभिजीत पाटील जनता विकास आघाडी
तळोदा:- भाग्यश्री चौधरी राष्ट्रवादी अजित पवार गट
नवापूर:- जयवंत जाधव राष्ट्रवादी अजित पवार गट
21 Dec 2025, 14:14 वाजता
यावलमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडून भाजपला धक्का
जळगाव जिल्ह्यात यावल नगर परिषदेवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार छाया पाटील विजयी झाल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे गटाने नगराध्यक्ष पदासाठी आपलं खातं उघडलं आहे. भाजपच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार रोहिणी फेगडे यांचा पराभव झालाय. यावलमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडून भाजपला धक्का.
21 Dec 2025, 13:51 वाजता
येवला नगरपालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचा झेंडा
येवला नगरपालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचा झेंडा फडकला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी 1165 मतांनी विजयी झाले. शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार रुपेश दराडे यांचा पराभव झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस राजेंद्र लोणारी यांना 16326 मते मिळाली असून शिवसेना (शिंदे) रुपेश दराडे यांना 15161 मते मिळाली.
कोणत्या पक्षाला किती जागा?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) - 11
भाजप - 03
शिवसेना - 10
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) - 02
21 Dec 2025, 13:47 वाजता
मनमाडमध्ये 6 व्या फेरीत शिवसेना शिदे गटाचे उमेदवार आघडीवर
मनमाडमध्ये 6 व्या नगराध्यक्ष फेरीत शिवसेना शिदे गटाचे उमेदवार 2602 मतांनी आघाडीवर आहेत.
11169 मतं : योगेश पाटील शिवसेना धनुष्यबाण
8567 मतं : प्रवीण नाईक मशाल
21 Dec 2025, 13:43 वाजता
नाशिकमध्ये शिंदे यांची शिवसेना ठरला सर्वात मोठा पक्ष
नाशिक जिल्ह्यातील 11 पैकी 11 जागांचे निकाल हाती आले असून शिंदे यांची शिवसेना हा येथे सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. 11 पैकी तब्बल 5 जागांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष विजयी झाले असून भाजप आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी दुसऱ्या स्थानी आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना प्रत्येकी ३ नगराध्यक्षपदाच्या जागांवर विजय मिळवण्यात यश आले. नाशिक जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ 11 पैकी एकही नगराध्यक्ष पदाची जागा राखता न आल्याने महाविकास आघाडीचा नाशिकमध्ये सुपडा साफ झालाय.
21 Dec 2025, 13:42 वाजता
नंदुरबार जिल्हा नगर परिषदेच्या 3 जागांचे विजयी उमेदवार
1.शहादा - अभिजित पाटील, जनता विकास आघाडी
2 तळोदा - भाग्यश्री चौधरी, NCP (AP) विजयी
3) नवापूर - जयवंत जाधव, NCP (AP) विजयी