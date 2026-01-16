Nashik Dhule Malegaon Jalgaon Ahilyanagar Election Result LIVE : नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महापालिका निवडणूक निकाल Final Results 2026

Nashik Dhule Malegaon Jalgaon Ahilyanagar Municipal Corporation Results Live Updates (नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह) : नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महानगरपालिका मतदानापूर्वीच काही जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये धुळे महानगरपालिकेत भाजपचे ३ आणि राष्ट्रवादीचे २ उमेदवार, अहिल्यानगरमध्ये भाजपचा १ जागा, तर मालेगावमध्ये मालेगाव सेक्युलर फ्रंटचा 1 उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे. मतदानाची टक्केवारी चांगली पाहायला मिळाली. सुरुवातीच्या काही तासांत मालेगावमध्ये मतदारांचा चांगला उत्साह दिसून आला. राज्याचा एकूण मतदानाचा टक्का गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत काहीसा घसरल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत
15 Jan 2026, 22:57 वाजता
विरोधकांची स्थिती: शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या युतीला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. ठाकरे बंधूंच्या (उद्धव आणि राज ठाकरे) एकत्रित सभेचा मोठा प्रभाव पडताना दिसत नसल्याचा अंदाज एक्झिट पोलने वर्तवला आहे .
जागांचे अंदाज: महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे संकेत असून भाजप नाशिकमध्ये स्वतंत्रपणे देखील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ शकतो, असा अंदाज 'झी २४ तास'ने दिला आहे.
मतदानाची टक्केवारी: नाशिकमध्ये आज दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत सुमारे ३९.६४% मतदान झाले होते
15 Jan 2026, 22:56 वाजता
महायुतीची आघाडी: बहुतांश एक्झिट पोलनुसार, नाशिकमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची महायुती पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे.
सर्वात मोठा पक्ष, नाशिकमध्ये शिवसेना (शिंदे गट) सर्वाधिक जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरू शकतो, तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहण्याची शक्यता आहे.