/मोठी बातमी! रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात; 5 KM पर्यंत गाड्यांच्या रांगा, पोलीस स्टेशनबाहेर गर्दी

Rohit Pawar Detained By Police: नाशिकमध्ये सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरु असलेल्या या गोंधळादरम्यान पोलिसांनी पावणे बाराच्या सुमारास आंदोलकांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
Rohit Pawar Detained By Police: कांद्याला हमीभाव द्यावा, विकलेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने मुंबई-आग्रा महामार्गावर चांदवड येथे आयोजित केलेल्या कांदा मोर्चामधून रोहित पवारांसहीत मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या मोर्चाला चांदवडमध्ये सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरुवात झाली. 11 च्या सुमारास या मोर्चात सभेला सुरुवात झाली. मात्र या मोर्चामुळे महामार्गावर दुतर्फा 4 ते 5 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून संपूर्ण वाहतूक एक तासांपासून ठप्प झाली आहे.
आमदार रोहित पवारांसहीत प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते तसेच विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे या प्रमुख नेत्यांना चांदवड पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून चांदवड पोलीस स्टेशनला नेलं आहे. चांदवड पोलीस स्टेशनबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. कांद्याला तीन हजार रुपये हमीभाव व पंधराशे रुपये अनुदान द्यावे अशी प्रमुख मागणी या आंदोलनकर्त्यांची आहे.
आंदोलनाला येत असलेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अडवले. आमच्या लोकांना तत्काळ सोडा अन्यथा महागात पडेल, असा इशारा रोहित पवारांनी आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी केलेल्या भाषणातून दिला. "हवेत गेलेले सरकार आमच्यावर दुर्लक्ष करत आहेत. आम्ही जेलमध्ये जायला तयार आहोत. आम्ही मराठी माणसे आम्ही दिल्ली समोर झुकणार नाही," असंही रोहित पवार म्हणाले. "दादांना न्याय देणे या महाराष्ट्रात अवघड असेल तर सर्व सामन्यांना न्याय मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नाही. गिरीश महाजन यांनी किती काळाबाजार केला ते मी स्वतः बाहेर काढणार," असं रोहित पवार म्हणाले. "ऊन वाऱ्याची तमा बाळगू नका आता सहन नाही केले तर पुढे कसे होणार. आता पोलिस मोठ्या प्रमाणात आले...सरकार सर्वसामान्य ना घाबरत आहे," असं म्हणत रोहित पवारांनी आपलं भाषण संपवलं.
तसेच शेतकऱ्यांना अडवल्याने रोहित पवारांनी भाषणादरम्यान, "हवेत गेलेल्या लोकांच्या गाड्यांची हवा काढावी लागेल," असं म्हटल्याने सभा संपल्यानंतर आंदोलकांना पोलिसांनी अडवल्याने आंदोलक नेत्यांनी गाड्यांची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी बळाचा वापर करत त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस व्हॅनमधून पोलीस स्टेशनला नेलं.
रोहित पवार यांनी आंदोलनाला येण्यापूर्वी बागलाण येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची घेतली भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं.