/Nashik Kumbh Mela:120000000 भाविकांसाठी रस्त्यापासून हॅलिपॅडपर्यंत, आरोग्य सेवा ते सुरक्षा व्यवस्था; महाराष्ट्र सरकारचा मेगाप्लान समोर!

Simhastha Kumbh 2027: नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक व्यवस्थेचा भव्य आराखडा तयार केला आहे. देश-विदेशातून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन तब्बल 4,500 बसांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि वेळेवर प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य परिवहन विभाग, कुंभमेळा प्राधिकरण आणि इतर यंत्रणा एकत्रितपणे नियोजन करत आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळा हा देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांपैकी एक मानला जातो. 2027 च्या कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक सहभागी होण्याची शक्यता असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण येणार आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने 4,500 बस तैनात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बस नाशिक शहर, त्र्यंबकेश्वर आणि आसपासच्या प्रमुख मार्गांवर धावणार असून भाविकांच्या प्रवासाला गती मिळणार आहे.
अमृत स्नान आणि प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांच्या दिवशी लाखो भाविक एकाच वेळी प्रवास करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग, तात्पुरती बसस्थानके, पार्किंग क्षेत्रे आणि विशेष वाहतूक नियंत्रण केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाविकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी शटल बस सेवाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. नवीन घाटांची उभारणी, रस्त्यांचे रुंदीकरण, पूल, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि आपत्कालीन सेवा केंद्रे विकसित केली जात आहेत. भाविकांना सुरक्षित आणि आरामदायी अनुभव मिळावा यासाठी हजारो कोटी रुपयांची कामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत.
यावेळी केवळ बस वाहतुकीवर भर न देता हवाई सुविधांचाही विस्तार केला जात आहे. नाशिक परिसरात तीन हेलिपॅड उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच नाशिक विमानतळाचा विस्तार करून अधिक प्रवासी हाताळण्याची क्षमता निर्माण केली जात आहे. यामुळे देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
2015 च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक सहभागी झाले होते. मात्र 2027 च्या कुंभमेळ्यात सुमारे 12 कोटी भाविक येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वाहतूक, सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 पासून कुंभमेळ्याची औपचारिक सुरुवात होणार असून 2027 मधील अमृत स्नानाचे दिवस सर्वाधिक गर्दीचे असतील.