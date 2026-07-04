/ऑपरेशन टायगरची हॅटट्रीक! रात्री उशीरा शिंदे सेनेत मोठा पक्षप्रवेश, ठाकरेंना तिसरा धक्का; बदलणार उत्तर महाराष्ट्रातली गणितं

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये दोन वेळा उद्धव ठाकरेंना ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून दोनदा दणका दिल्यानंतर पुन्हा एकदा शुक्रवारी रात्री एक मोठा पक्षप्रवेश पार पडला आहे. ठाकरेंचे सहा खासदार आणि विधान परिषदेमधील सचिन अहिर यांच्या पक्षप्रवेशानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेनं हॅटट्रीक साधत ठाकरेंच्या शिवसेनेतील स्थानिक स्तरावरील मोठ्या नेतृत्वाला आपल्या पक्षात प्रवेश दिला आहे. या पक्षप्रवेशासहीत ठाकरेंना उत्तर महाराष्ट्रामध्ये शिंदेंनी जोरदार दणका दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये धुळ्यातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या महिला नेत्याने प्रवेश केला असून या महिला नेत्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या होत्या. त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे.
ऑपरेशन टायगर पुन्हा सक्रिय झालं असून धुळ्यात शिंदेंनी ठाकरे सेनेला मोठा धक्का दिला आहे. ठाकरे सेनेच्या धुळ्यातील उपनेत्या शुभांगी पाटील यांनी ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री अरुण सरनाईक व शिंदेसेनेचे नेते श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिंदे सेनेत पक्ष प्रवेश केला आहे. ठाकरे सेनेला राम राम ठोकत शुभांगी पाटील यांनी हजारो कार्यकर्त्यांसह शिंदे सेनेत पक्ष प्रवेश केला. रात्री उशिरा हा पक्ष प्रवेश सोहळा ठाण्यात पार पडला.
काही दिवसांपूर्वी शुभांगी पाटील आणि शिंदे यांची भेट झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना वेग आला होता. उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण चर्चेनंतर त्यांनी पक्षप्रवेशाचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत त्यांनी सत्यजीत तांबे यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत तब्बल 40 हजार मते मिळवली होती. सत्यजीत तांबेंसारख्या नेत्याविरुद्ध एवढी मतं मिळवल्याने त्या संपूर्ण राज्याच्या राजकीय पटलावर अचानक प्रकाशझोतात आल्या होत्या. अशा एका सक्षम आणि उत्तर महाराष्ट्रात चांगला जनाधार असलेल्या महिला नेत्याला आपल्या गोटात खेचण्यात शिवसेना शिंदे गटाला मोठे यश आले आहे. ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात त्यांनी ठाकरेंची शिवसेना सोडल्यामुळे ठाकरे गटाला उत्तर महाराष्ट्रात भरून न निघणारे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. शुभांगी पाटील शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये गेल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पक्षप्रवेशापूर्वी शिंदेंची भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं होतं. पक्षांतराबाबत कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसून, वेळ आल्यावर मी स्वतः याची अधिकृत घोषणा करेन असे त्यांनी नमूद केले होते. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सध्याची कार्यपद्धती आणि अंतर्गत राजकारणावर जाहीरपणे तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. पक्षात चाललेल्या अंतर्गत कुरघोडी आणि ढासळत्या कार्यपद्धतीला कंटाळूनच त्यांनी ठाकरे गटाची साथ सोडण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
शुभांगी पाटील या केवळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या नसून त्यांच्या खांद्यावर महिला आघाडीच्या संपर्कप्रमुखपदाची अत्यंत महत्त्वाची धुरा सोपवण्यात आली होती. राजकीय क्षेत्राव्यतिरिक्त त्या शैक्षणिक क्षेत्रातही अत्यंत सक्रिय असून, राज्य शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षा म्हणून देखील त्या कार्यरत आहेत.