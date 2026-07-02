'...तर विचार करू!' शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं महायुतीच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे? 'फडणवीसांची देशपातळीवर...'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं आठ दिवसांमध्ये दोनदा ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला दणका दिल्यानंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा सुरू आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये सत्तेत जाणं आणि काँग्रेसमध्ये पक्ष विलीन करणं असे दोन मतप्रवाह असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. पवारांच्या पक्षातील एका गटाने सरकारमध्ये सहभागी होण्याचं मत व्यक्त केलं असल्याचं सांगितलं जात असून दुसऱ्या गटाने काँग्रेसमध्ये पक्ष विलीन करण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. पण पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवत सत्तेसोबत जाण्याचा मार्गाचाही पक्षाकडून विचार होत असतानाच पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हेंनी केलेल्या एका विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.
बुधवारी नाशिकमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना खासदार अमोल कोल्हे यांनी मोठे विधान केले आहे. "महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू," असं विधान त्यांनी केले आहे. त्यामुळे आता ऑपरेशन तुतारी राबवले जात आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे अमोल कोल्हे यांनी खासदारांमधील कथित नाराजीबद्दलही भाष्य केलं असून पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यावरही ते बोलले आहेत. अमोल कोल्हेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे.
शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यासंदर्भातील चर्चेवर बोलताना अमोल कोल्हेंनी, "ज्यांनी हे विधान केले त्यांना विचारा ते हायकमांडसोबत शेवटचं कधी बोलले आहेत. कुठल्या नेत्याने हे विधान केलं असेल त्याने हायकमांड त्यांच्याशी कधी बोलले हे सांगितलं तर कळेल नेमका विषय काय आहे. मी ते काल विधान आपल्या माध्यमातूनच ऐकले. वडेट्टीवार साहेब असं म्हणाले ही चर्चा वरच्या पातळीवर आम्हाला माहित नाही. आम्हाला काही माहीत नाही हे त्यांचे विधान जास्त महत्त्वाचं आहे," असं उत्तर दिलं.
राष्ट्रवादीच्या खासदारांमध्ये फूट पडल्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता अमोल कोल्हेंनी, "माझ्यासाठी न्यूज आहे ही! काही चर्चा केल्या जातात, घडवल्या जातात. त्याचे कारण खोलत जाऊन जाणून घेतले पाहिजे. पवार साहेब बांधतील ते तोरण आणि सांगतील ते धोरण इतकी स्वच्छ भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आहे. कुठल्याही ववड्या असतील, चर्चा असतील याविषयी आदरणीय पवार साहेबांनी स्टेटमेंट दिल्यावर इतर चर्चा करायची गरज नाही," असं उत्तर दिलं.
पुणे-नाशिक प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबद्दल बोलताना अमोल कोल्हेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक केलं. "देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये पुढाकार घ्यायला हवा. आम्ही जेव्हा दिल्लीतून बघतो तेव्हा देशपातळीवर देवेंद्र फडणवीस यांची इन्फ्रा मॅन प्रतिमा अभिमानास्पद वाटते. देश पातळीवर इतर नेत्यांकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने पाहिलं जातं. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे इन्फ्रा मॅन म्हणून बघितले जाते. आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुणे-नाशिक गोल्डन ट्रँगल जोडला पाहिजे. इतर कोणाचा फायदा असेल तो बाजूला ठेवून रेल्वे मार्ग काढला पाहिजे," अशी अपेक्षा अमोल कोल्हेंनी व्यक्त केली. फडणवीस यांच्यासंदर्भातील या विधानावर पुढे बोलताना अमोल कोल्हेंनी, "मी खोटं नाही बोललो. मुख्यमंत्र्यांची अशीच प्रतिमा आहे. आता जे काही केंद्र पातळीवर नेत्यांची वेगवेगळी महत्त्वाची भविष्याच्या दृष्टीने नावे घेतले जातात त्यात त्यांचा समावेश आहे. प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या डिस्क्रिप्शन दिल्लीमधून बघितले जाते हे चांगलं आहे. मराठी माणसाचं नाव इन्फ्रा मॅन म्हणून घेतले जाते. गडकरी यांचं जसं आदराने नाव घेतलं जातं तसं देवेंद्र हे नाव घेतलं जातं," असं अमोल कोल्हे म्हणाले. "राजकीय पक्ष ही गोष्ट बाजूला ठेवून हे मत व्यक्त करतो," असंही कोल्हे म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी अमोल कोल्हेंनी केलेल्या विधानाबद्दल बोलताना, "कदाचित कोल्हे संपर्कात असतील म्हणून ते असं बोलत असतील. परंतू जातीवादी पक्षाबरोबर शरद पवार हातमिळवणी करतील असं मला वाटत नाही," असं मत नोंदवलं आहे.