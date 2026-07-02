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'...तर विचार करू!' शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं महायुतीच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे? 'फडणवीसांची देशपातळीवर...'

एकनाथ शिंदेंनी ऑपरेशन टायगर राबवल्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसंदर्भात खासदारांमध्ये फूट, पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, शरद पवार सत्तेत जाणार यासारख्या चर्चा सुरु झाल्या असताना खासदाराने सूचक विधान केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 02, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:56 AM IST
'...तर विचार करू!' शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं महायुतीच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे? 'फडणवीसांची देशपातळीवर...'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'...तर विचार करू!' शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं महायुतीच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे? 'फडणवीसांची देशपातळीवर...'
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