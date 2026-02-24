Weather Update : राज्यासाठी पुढचे 24 तास महत्त्वाचे, येलो अलर्ट! अवकाळी पावसाचे सावट

Unseasonal Rain : मराठवाडा विदर्भासह पश्चिम महाराष्ट्राला सोमवारी अवकाळी पावसाने झोडपलंय...मराठवाड्यातील काही भागात तर गारपीट झालीये..आचानक आलेल्या पावसामुळे काढणीला आलेली पिकं आडवी झाली आहेत...वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू झालाय. तर 5 जण जखमी झालेत. लातूर, नांदेडमध्ये 2 शेतक-यांचा मृत्यू झालाय. यवतमाळमध्ये 5 जण जखमी झालेत. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अवकाळी पावसानं हजेरी लावलीये. लातूरध्ये विजेच्या कडकडाटासह गारपिटही झाली. बीडमध्येही अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यातल्या नऊ ते दहा जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस झालाय. पावसामुळं नगदी आणि रब्बी पिकांना फटका बसल्याचं सांगण्य़ात येतंय. यवतमाळमध्ये वीज कोसळून पाच जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. शेतमालाला कमी भाव मिळत असतानाच आता शेतक-यावर पुन्हा आस्मानी संकट कोसळल्याचं पाहायला मिळतंय.
सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्यात पावसाचे थैमान पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात तोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी, मोहोळ परिसरामध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी पाहायला मिळाली. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील साधेपूर, निम्बर्गी, विंचूर, कुसुर,खानापूर, तेलगाव आधी गावांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचे थैमान पाहायला मिळाले.
कलिंगड, गहू, ज्वारी, कांदा, द्राक्ष आशा अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव नसल्याने करावा लागतोय अडचणींचा सामना तर दुसरीकडे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्याचे मोडले कंबरडे मोडले आहे.
अवकाळी पावसाचा इशारा दिला असून येलो अलर्ट जाहीर केला आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा 'येलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. तसेच मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर परिसरात विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तापमानातील बदल: राज्यात कमाल तापमान 34C ते 38°C च्या दरम्यान नोंदवले जात आहे. मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर उष्णता आणि आर्द्रता वाढली आहे. कोकण आणि मुंबई: मुंबईत आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहून कमाल तापमान 34°C च्या आसपास राहील. येथे पावसाची शक्यता कमी आहे.