/कुंभमेळ्यापूर्वी सर्वात मोठा घोटाळा उघड, बनावट वर्क ऑर्डर्सचा प्रकार

योगेश खरे, नाशिक : नाशिकचा सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर आलेला असताना, नाशिकमधून अत्यंत धक्कादायक आणि हादरवून टाकणारा प्रकार समोर आलाय. कुंभमेळ्याच्या 32 हजार कोटींच्या कामांचा फायदा उठवण्यासाठी भामट्यांनी चक्क 500 कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डर्स तयार केल्याचं उघड झालंय. यातून ठेकेदारांना 65 लाखांचा गंडा घातल्याचं उघडकीस आलंय. नक्की कसा झालाय, हा 500 कोटींचा महाघोटाळा? पाहूया
नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तब्बल 32 हजार कोटींची कामे होणार आहेत.पण याच संधीचा फायदा घेऊन भामट्यांनी गंडा घालण्याचा भलताच पराक्रम केलाय. या ठगांनी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या मूळ वर्क ऑर्डरची कॉपी-पेस्ट केलीय. एवढंच नाही, तर विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं बनावट डिजिटल स्वाक्षरी ठोकून हुबेहूब 500 कोटींचे वर्क ऑर्डर्स तयार केले. याद्वारे ठेकेदारांना काम मिळवून देण्याच्या बहाण्यानं 65 लाख रुपये या ठगांनी उकळले. पण जेव्हा हे ठेकेदार बोगस वर्क ऑर्डर घेऊन प्रत्यक्ष कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे गेले, तेव्हा हा 500 कोटींचा बनावट घोळ उघड झाला.याप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी संभाजीनगर, धुळे आणि जामनेर भागातून 4 संशयितांना तातडीनं ताब्यात घेतलंय.
दिशाभूल करण्यासाठी या ठगांनी पोलिसांनाच दोन वेळा जेवण, नाश्ता, ब्लँकेट आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याचं बनावट कंत्राट दाखवले होतं. मात्र, 30 एप्रिलला डॉ. गेडाम यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल होताच पोलिसांच्या एसआयटीनं या टोळीचा पर्दाफाश केला. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली 500 कोटींचा असा बनावट खेळ रंगल्यानं संपूर्ण प्रशासनात खळबळ उडालीय. ठेकेदारांनी अशा कोणत्याही ऑफलाईन मिळणाऱ्या कामांवर किंवा व्हॉट्सॲपवर येणाऱ्या बोगस पत्रांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनानं केलंय.
500 कोटींच्या बोगस वर्क ऑर्डरचा हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाच्या नाकाखाली चाललेला एक मोठा डिजिटल दरोडाच होता. एआयच्या मदतीनं उच्च अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून कंत्राटदारांना लुटणाऱ्या या आंतरजिल्हा टोळीचे नेटवर्क नक्की कुठपर्यंत पसरले आहे? याचा तपास आता पोलीस करतायेत.