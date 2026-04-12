Ashok Kharat Case : अशोक खरात प्रकरणात मोठी कलाटणी! शिझुका नॉडीचे असंख्य फोन कॉल्स अन् रुपाली चाकणकर..., अंजली दमानियांच्या दाव्यानंतर एकच खळबळ

Ashok Kharat Case : अंजली दमानिया यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे. शिजूका नॉडी नावाच्या व्यक्तीशी 177 कॉल्स केल्याचे समोर आले आहेत. त्यांनी कॉल डिटेल्समधील नावं घेतलं म्हटलं की, रूपाली चाकणकर, दीपक केसरकर, आशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील आणि सुनील तटकरे यांसारख्या नेत्यांसह अनेक लोकांचा समावेश आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 12, 2026, 10:46 AM IST
Ashok Kharat Case : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात दिवसेंदिवस धक्कादायक खुलासे होत आहेत. महिलांवरील लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हिडीओनंतर 18 मार्चला या नराधमाला अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास SIT करत आहे. दररोज तपासात नवनवीन खुलासाने एकच खळबळ माजतेय. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया एका नवीन नावाचा उल्लेख केल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. अंजली दमानिया यांनी एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत 'शिझुका नॉडी' या नावाचा उल्लेख केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राजकारणातील बड्या नेत्यांची नावं घेतली आहे. 

'शिझुका नॉडी' संदर्भात काय म्हणाल्यात अंजली दामानिया?

अशोक खरात प्रकरणात दमानिया यांनी दावा केलाय की, कॉल डिटेल्समध्ये रूपाली चाकणकर, दीपक केसरकर, शेलार, चंद्रकांत पाटील आणि सुनील तटकरे यांसारख्या नेत्यांसह अनेक लोकांचा समावेश आहे, असं समोर आलं आहे. पण त्यांना अद्याप बोलावण्यात आलेले नाही. त्यांनी दावा केला आहे की, भोंदू अशोक खरातने शिझुका नॉडी नाव ठेवून लोकांना मास्क केलंय. तसंच रुपाली चाकणकरांचे त्यावर 177 कॉल्स आहेत याचा पुनरुच्चार केला. तर त्यांनी परत प्रश्न विचारला की, त्यांना अद्याप समन्स नाही, चाकणकर यांनी त्याला एवढे कॉल का केले, असा सवालही दमानिया यांनी उपस्थित करुन पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

 

कार्यालयाची पुन्हा एकदा झडती

भोंदू अशोक खरातच्या तिसऱ्या गुन्ह्याप्रकरणी एसआयटीने त्याच्या कार्यालयाची पुन्हा एकदा झडती घेतली. त्या माध्यमातून पथकाने भक्कम पुरावे गोळा केले असून फॉरेन्सिक टीम अहवालातील माहिती आता बाहेर येत आहे. विशिष्ट औषधाची बाटली, कुजलेले पेढे, केबिनच्या आतील कडी यावरील खालच्या  हाताचे ठसे मिळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. पीडितांवर अत्याचाराचे काही अनुषंगिक पुरावेही तपास पथकाच्या हाती लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, खरात याची पत्नी कल्पना अजूनही फरारच आहे. पीडित महिलांची त्याच्या केबीनमध्ये खरातसोबत झटापट झाली नसल्याची बाब अहवालात नमूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले, मात्र खरातच्या ओकस प्रॉपर्टी कार्यालयात जप्त केलेली औषधाची बाटली, कुजलेले पेढे, सेनेटायझरची एक बाटली, केबीनच्या आतील कडी या महत्त्वाच्या वस्तूंवर किंवा दरवाज्यावर सापडलेले ठसे भोंदू खरातचेच असल्याचे उघड झाले आहे. या वस्तूंचा वापर करून खरात पीडितांना आपण सांगू ते करण्यास भाग पाडत होता, असा आरोप आहे. पीडितांचे ठसे या वस्तूंवर आढळून आले नसले, तरी पीडितांवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न खरातने केल्याचे अन्य काही पुरावे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत.

खरातच्या पत्नीच्या तपासाला वेग

पोलिसांनी कल्पना खरातचा शोध घेण्यासाठी वेगानं पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीये. शिर्डी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कल्पना खरात फरार झालीये. दहा दिवस होऊनही तपास यंत्रणेला तिला शोधण्यात यश आलेलं नाहीये. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवले असून कल्पनाच्या माहेरी तसेच माहेरच्या तिच्या नातेवाइकांकडे चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. कल्पना खरातच्या नाशिकमधील काही मैत्रिणी, तसेच तिच्या घरी सध्या काम करणाऱ्या आणि यापूर्वी काम केलेल्या काही नोकरांकडेही कल्पनाची चौकशी करण्यात आलीये.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

