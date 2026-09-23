/शेतकऱ्याला लुटलं! कुटुंबालाही मारलं, पोलिसांनी फक्त एका पुराव्यावरुन शोधला आरोपी, परराज्यात जाऊन ठोकल्या बेड्या, मास्टरमाइंड पाहून सगळेच चक्रावले

विशाल मोरे, मालेगाव (नाशिक)
मालेगाव तालुक्यातील नांदगाव बुद्रुक येथे चौघा संशयितांनी प्रकाश सोनवणे या शेतकरी कुटुंबातील चौघांना मारहाण करत सोन्याचे दागिने, रोकड असा एकूण 3 लाख 37 हजाराxचा मुद्देमाल लंपास केला होता. यात चौघे जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांना याप्रकरणी वेगाने चक्रं फिरवत संशयितांना मध्यप्रदेशातून अटक केली. शेतकऱ्याकडे वर्षभरापूर्वी मजूर म्हणून कामास असणाऱ्या शेतमजुरानेच लुटीचा डाव रचला होता.
लूट करण्यापूर्वी संशयितांनी मालेगाव तालुक्यातील सौंदाणे परिसरातील एका बारवर मद्यप्राशन केले होते. यानंतर त्यांनी लूटमार केली. यादरम्यान, संशयितांची इको कार बारच्या परिसरात तीन तास उभी असल्याचे सीसीटीव्हीतून समोर आले. संशय बळावल्याने पोलिसांनी चौकशी केली. दारूसाठी एकाने फोन पे केले होते. या आधारे संशयिताचा मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन लोकेशनद्वारे नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ डी एस स्वामी आणि अपर पोलिस अधीक्षक सूरजकुमार गुंजाळ यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या दोन टीमने या चार संशयितांना मध्य प्रदेश मधून अटक केली.
दिताराम ऊर्फ ईलाराम मंत्री भार्या हा वर्षभरापूर्वी प्रशांत सोनवणे या शेतकरी कुटुंबाकडे मजूर म्हणून कामास होता. माहितीच्या आधारे त्यानेच लुटीचा डाव रचल्याचे तपासातून समोर आले आहे. या घटनेचा हाच मास्टरमाइंड होता. यात आणखी चार संशयितांचा समावेश असल्याचे समजते. पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत
एकंदरीत बघितलं तर कामावर ठेवलेल्या मजुराने हा सर्व कांड घडवून आणल्याच पोलिस तपासात निष्पन्न झालं. तेव्हा नाशिक जिल्हा हा मोठा कृषी प्रधान असून कांदा, द्राक्ष, मका याचे पीक घेऊन त्याचा व्यापार देखील मोठ्या प्रमाणावर होतो आणि यासाठी मजूर लागतात मात्र या घटनेमुळे आता शेतकरी, व्यापारी यांच्यात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.