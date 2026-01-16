महाराष्ट्रातील सर्वात धक्कादायक निकाल! 15 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला इस्लाम पक्ष मालेगावातील सर्वात मोठा पक्ष, भाजप, शिवसेनेला मोठा धक्का

Malegaon Municipal Election Results 2026 : महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेने सारखे मोठे पक्ष हिंदुत्ववादाचा डंका पिटत असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात धक्कादायक घडामोड घडली आहे. 15 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या 'इस्लाम' पक्ष मालेगावातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मालेगावमध्ये इस्लाम पक्षाने तब्बल 35 जागांवर विजय मिळवला आहे. इस्लाम पक्षाचे हे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लिम बहुल शहरांसाठी वेगळे समीकरण पहायला मिळते. मालेगाव, भिवंडी, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर सारख्या शहरात AIMIM, समाजवादी पार्टी आणि स्थानिक आघाड्या सत्तेची चावी स्वत:च्या हातात ठेवतात. मालेगावात AIMIM सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. मात्र, मालेगावत इस्लाम पक्ष AIMIM च्या पुडे गेला आहे. मालेगावात एकूण 84 जागांसाठी मतदान झाले. मालेगावात भाजप 2 जागांवर, शिवसेना 18 जागांवर, सपा 6 जागांवर, काँग्रेस 3 जागांवर, एमआयएम 20 जागांवर, इतर पक्षांनी एक जागा तर सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल 35 जागा इस्लाम पक्षाने जिंकल्या आहेत. यामुळेच मालेगावात इस्लाम पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
मालेगावात शिवसेने 18 जागा जिंकल्या आहेत. दोन उमेदवार पराभूत झाल्याने गड आला पण सिंह गेला अशी परिस्थिती आहे. पाठिंबा बाबत अद्याप विचार केला नाही. पदाधिकारी आणि वरिष्ठांशी चर्चा करून पाठिंबासंदर्भात निर्णय घेवू असे मंत्री दादा भुसे म्हणाले.
मालेगाव शहराचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच इस्लाम पक्षाची स्थापना केली. आसिफ शेख यांचे वडील काँग्रेसचे आमदार होते. आसिफ शेख हे मालेगाव मध्य मतदारसंघाचे माजी आमदार आहेत. 2014 मध्ये चुरशीच्या निवडणुकीत मौलाना मुफ्ती यांचा पराभव करत आसिफ शेख विजयी झाले. आसिफ शेख यांनी 2019 ची निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवली.मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला. पराभवानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर शरद पवारांसोबत राहिले गेल्या महिन्यात शरद पवारांची साथ सोडून त्यांनी अपक्ष उमेदवारी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी आता इस्लाम या नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना केली.