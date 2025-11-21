English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Malegaon Rape and Murder Case: कोर्टाबाहेर तुफान राडा, नागरिकांचा कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न, पोलिसांचा लाठीचार्ज

मालेगावमध्ये चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट असून कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणात लोक जमले असून, पोलिसांना त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची लोकांची मागणी आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 21, 2025, 02:03 PM IST
Melgaon Rape and Murder Case: मालेगावमध्ये चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या करण्यात आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. आरोपीला आज कोर्टात हजर करण्यात आलं असताना नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. संतप्त नागरिकांनी कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या लोकांनी पोलिसांना ढकलत आतमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची लोकांची मागणी असून, मागील अनेक दिवसांपासून यासाठी मोर्चे काढले जात आहेत. 

नेमकी घटना काय? 

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे 17 नोव्हेंबरला धक्कादायक घटना घडली. तीन वर्षांच्या एका चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं. नातेवाईक आणि लोकांकडून नराधमावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. 

चॉकलेटचं आमिष दाखवून नेलं

पोलीस स्थानकात दाखल तक्रारीनुसार, तीन वर्षांची चिमुकली काही मुलांसोबत अंगणात खेळत असताना आरोपीने सर्वांना चॉकलेट दिलं. यावेळी त्याने पीडितचिमुकलीला चॉकलेट देण्याचे आमिष देऊन घरी नेले. मुलगी दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता ती आढळून आली नाही. त्यानंतर गावातच काही अंतरावर असलेल्या एका टॉवरच्या बाजूला चिमुकलीचा दगडाने ठेचलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आलं. पोलिसांनी मृतदेहाची पाहणी केली असता अत्याचार करून खून केल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले. पोलिसांनी तत्काळ सूत्रे फिरवत रात्रीतून फरार आरोपी विजय खैरनार याला अटक केली. मुलीच्या वडिलांशी झालेल्या वादातून विजयने हे कृत्य केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे.

 

अल्पवयीन मुलीच्या अत्याचार आणि खून प्रकरणात मालेगाव न्यायालय परिसरात तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. याआधीही न्यायालय आवारात महिलांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला होता तर तरुणांनी ठिय्या आंदोलन केलं होतं. न्यायालय आवराच्या दोघेही बाजूंना चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. 

न्यायालयीन आवारातील परिस्थिती बघता आरोपीला आणणार की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करतील असा प्रश्न होता. याचं कारण मालेगाव कॅम्प रोडवर नागरिकांच्या संतापाची लाट आली होती. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे अशा घोषणा मागील चार दिवसांपासून दिल्या जात आहेत. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

