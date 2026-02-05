महाराष्ट्रात नवी युती! ठाकरेंना सोडून मनसेची थेट शिंदेंच्या शिवसेनोसोबत आघाडी, नामकरणही झालं

MNS Shivsena Alliance: राज्यात आधी महानगरपालिका आणि आता जिल्हा परिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या युती, आघाडी होताना दिसत आहेत. राजकारणात एकमेकांचे वैरी असणारे पक्षही एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना दिसले आहेत. त्यातच आता महाराष्ट्राला एक नवी युती पाहायला मिळत आहे. महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरेंची मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने युती केली होती. पण निकला लागल्यानंतर आता मनसेने आता थेट एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत युती केली आहे. नाशिकमध्ये हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत.
नाशिकमध्ये मनसे शिंदेच्या सेनेसोबत गेली आहे. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपा यांची नाशिकमध्ये युतीची शक्यता असताना शिवसेना आणि मनसेच्या आघाडीचं नव समीकरण जुळलं आहे. या युतीला शिवसेना मनसे आघाडी असं नावही देण्यात आलं आहे.
मनसेला सोबत घेतल्याने शिंदेसेना आणि मनसे यांचा मिळून एक सदस्य स्थायी समितीवर वाढणार आहे. नाशिक महानगरपालिकेत मनसेचा एकमेव नगरसेवक आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत असणार आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत निवडणूक लढलेले मनसेचे एकमेव नगरसेवक सत्ता स्थापनेपूर्वी शिंदे सोबत गेल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. यामुळे स्थायी समिती, प्रभाग समिती, स्विकृत नगरसेवक आणि पालिकेतील वेगवेगळ्या समितीवर राजकीय समीकरण बदलणार आहे. नाशिकमध्ये मनसेच्या मयुरी पवार या एकमेव नगरसेविका आहेत.
नाशिक महापालिकेत उद्या महापौर उपमहापौर पदाचा फैसला होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेचा एकमेव निवडून आलेल्या नगरसेवकाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेच्या स्वीकृत सदस्यांमध्ये वाढ होणार आहेच मात्र विषय समित्या आणि स्थायी समितीमध्ये सुद्धा एक जण वाढणार आहे. परिणामी नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शिंदेसेनेची पकड मजबूत होणार आहे.