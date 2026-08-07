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राज ठाकरेंकडून चिनी परीक्षा पद्धतीचं कौतुक! म्हणाले, 'भारतात 22 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली, त्याच्या सहापट...'

विद्यार्थी आंदोलन, परीक्षा घेण्याची पद्धत, शिक्षण पद्धतीमध्ये वाढलेलं क्लासचं महत्त्वं यासारख्या अनेक गोष्टींवर राज स्पष्टपणे बोलले

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:24 PM IST
राज ठाकरेंकडून चिनी परीक्षा पद्धतीचं कौतुक! म्हणाले, 'भारतात 22 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली, त्याच्या सहापट...'
Image Credit: नाशिकमध्ये बोलत होते राज ठाकरे (फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य रॉयटर्स आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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