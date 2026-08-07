राज ठाकरेंकडून चिनी परीक्षा पद्धतीचं कौतुक! म्हणाले, 'भारतात 22 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली, त्याच्या सहापट...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी चीनमध्ये कशापद्धतीने परीक्षा घेतल्या जातात याबद्दल भाष्य केलं आहे. आज नाशिकमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राज यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. यादरम्यान ते विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल बोलले. क्लास कल्चरवर त्यांनी टीका केली. हल्ली शिकवण्या या कॉलेजपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या झाल्या असून अशा शिकवण्या म्हणजेच क्लासला प्रवेश केल्यानंतर तिथून कोणतं कॉलेज निवडायचं हे सुचवलं जात असा उलटा कारभार सुरु असल्याचा टोला राज यांनी लगावला. या साऱ्याकडे सरकारचं लक्ष हवं अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्ती केली. पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी आपल्याला नीटचे पेपर पुन्हा फुटणार नाहीत ना? असा सवाल विचारल्यटाचं सांगत राज यांनी चीनचा उल्लेख केला.
कोकरोज पार्टीसंदर्भात बोलताना राज ठाकरेंनी, "बऱ्याच वर्षातून असे आंदोलन झाले. सगळे आंदोलक हे काय नीट विद्यार्थी नव्हते. सभोवतालचा राग बाहेर आला. अजून राग बाहेर येईल. जंतर-मंतर आंदोलन ही फक्त सुरुवात आहे. हे आंदोलन घराघरात आहे. प्रत्येक आई वडीलांना असे वाटले की आमच्या मुलांना मारले आहे. भाजपामधले अंतर्गत भांडण हे आहे आणि ते चव्हाट्यावर आले आहे,"असं राज म्हणाले. पुढे बोलवताना, "मला काल अनेक विद्यार्थी भेटले. दगडांवरचे ठसे घेऊन विद्यार्थ्यांना पकडण्यापेक्षा चंद्रकांत पाटील यांनी लक्ष द्यावे. क्लासमध्ये ऍडमिशन घेऊन क्लासवाले सांगतात कोणत्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचे. कोचिंग क्लास वाईट आहे असे नाही मात्र धंदा म्हणून आलेले. नीट पेपर तिथूनच फुटला ना? क्लासेसवर लक्ष दिले पाहिजे. क्लासवाले कसे ठरवले पाहिजे. चंद्रकांत पाटील मुख्यमंत्री यांनी यात लक्ष घातले पाहिजे. क्लास आणि कॉलेज यांच्या संगनमताने हे सगळे होत आहे," असा आरोप राज ठाकरेंनी केला.
"काल विद्यार्थ्यांनी पुन्हा विचारले साहेब पुन्हा नीट पेपर फुटणार नाही ना? नाशिकमधल्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती मला भेटले. त्या मुलाचे नाव आले नाही फक्त 21 जणांचे नाव आले. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये लेख आलेला आहे. पल्लवी अहिर यांनी चीन भारत तुलना केली आहे. राज्यव्यवस्था वेगवेगळी आहे. परंतु तिथे शाळा झाल्यानंतर परीक्षा देतात. भारतात नीट परीक्षा 22 लाख विद्यार्थ्यांनी दिली. भारताच्या सहापट चीनमधल्या लोकांनी दिली तिथे परीक्षा. परीक्षा घेण्याची जबाबदारी तिथे प्रांतावर ठेवल्या राज्या-राज्यांवर सोपवली. परीक्षा गुप्त ठेवण्यात आली. पोलिस संरक्षण होत. कचरा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेवर देखील तिथे लक्ष देण्यात आले होते. आपण तिथे हुकूमशाही आहे असे म्हणतो. सगळ्या देशात तिथे परीक्षा व्यवस्थित होतात. वाहतूक वळविण्यात आली होती. आपल्या मुलांकडे कुठल्याही पद्धतीचे लक्ष नाही. या शिक्षण पद्धतीवर लक्ष नसेल तर कसे होईल?" असा सवाल राज यांनी केला.
"शिव्या द्यायचा अधिक फक्त भाजपला आहे का? प्रत्येकाच्या महत्त्वाकांक्षा आहे प्रत्येकाला पंतप्रधान व्हायचे आहे. कॉलेजची भूमिका काय आहे धंदेवाईक क्लास निर्माण झालेले आहे. सरकारचा कस पहिला इथे लागला पाहिजे. नीट पेपर फुटला त्याची किंमत 25 लाख होती आणि आता दीड कोटी वाटत. डॉलर भाव का वाढला हे आता कळते आहे," असा टोला राज यांनी लगावला.
एमपीएससीबद्दल बोलताना राज यांनी, "जे लोक तज्ञ आहे त्यात ते लक्ष देतील. सरकारला सगळे कळते अशा आविर्भाव ते आहेत. त्यातून बाहेर पडले पाहिजे सरकारने," असा खोचक सल्ला दिला.