/हरिश्चंद्रगडावर निसर्गाचा रुद्रावतार; दरड कोसळल्याने चार पर्यटक गंभीर जखमी

नाशिक | पावसाच्या दिवसांमध्ये अनेक दुर्गप्रेमींची पावलं गडकिल्ल्यांच्या दिशेनं वळतात. मात्र, याच दिवसांमध्ये निसर्ग त्याच्या रुद्रावतारानं हादरवून सोडतो हेसुद्धा खरं. नुकतंच हरिश्चंद्रगडावर याची प्रचिती आली. भंडारदरा परिसरातील हरिश्चंद्र गडावरून खाली उतरत असताना अचानक दरड कोसळल्याने चार पर्यटक गंभीर जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना रविवार, 19 जुलै 2026 रोजी घडली.
रविवारच्या सुट्टीमुळे भंडारदरा परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. पावसाची रिमझिम सुरू असताना हरिश्चंद्र गडावरून खाली उतरत असलेल्या मालाड येथील दहा पर्यटकांवर आडव्या कड्याच्या मागील बाजूस अचानक माती आणि दगड कोसळले. या घटनेत चार पर्यटक गंभीररित्या जखमी झाले.
दगड आणि माती अंगावर आल्याने दोन पर्यटक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले होते, तर इतर दोन जण गंभीर जखमी झाले. सुदैवाने पर्यटकांच्या संरक्षणासाठी बांधलेल्या रेलिंगमुळे त्यांना मोठा आधार मिळाला. सोबतचे पर्यटक आणि तिथं उपस्थित असलेल्या एका ग्रामस्थाने तत्काळ गावात आणि वन्यजीव विभागाकडे याबाबत माहिती दिली. ज्यानंतर गावकऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मातीखालून पर्यटकांना बाहेर काढलं आणि उचलून पायथ्याशी आणलं. राजूर इथं प्राथमिक उपचारानंतर जखमींना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे पाठवण्यात आलं. राम प्रकाश यादव, निलेश गोमाटी विश्वकर्मा, कृष्णा कुमार साहू आणि दिनेश संजय साहू अशी जखमी पर्यटकांची नावं आहेत.
सह्याद्रीतील प्रसिद्ध ट्रेकिंगचं ठिकाण म्हणूनन ओळखल्या जाणाऱ्या हरिश्चंद्रगडावर पावसाळ्यात निसर्गाचं अप्रतिम रुप पाहायला मिळतं खरं. मात्र याच काळात इथं अनेक गंभीर धोकेही निर्माण होतात. मुसळधार पावसामुळे गडावरील पायवाटा अत्यंत निसरड्या होतात.
कोकणकडा, टोलार खिंड, नळीची वाट आणि पाचनई मार्गावरील दगडांवर शेवाळ साचल्याने घसरून अपघात होण्याचा धोका वाढतो. ठिकठिकाणी दाट धुकं असल्यामुळं दृश्यमानतासुद्धा काही मीटरपर्यंतच मर्यादित राहते, त्यामुळे वाट चुकण्याच्या घटना घडतात. जोरदार वाऱ्यांसह पावसामुळं कोकणकड्याच्या परिसरात उभं राहणंही धोकादायक ठरू शकतं. याशिवाय पावसाच्या पाण्यामुळे अचानक ओढे आणि लहान नाले वाहू लागत असल्यानं माती सैल होऊन काही भागात दरडी कोसळण्याचा आणि दगड घसरण्याचाही धोका असतो. ज्यामुळं पावसाळ्यात ट्रेकिंगसाठी निघताना मार्गदर्शकाची मदत घेण्यातं आवाहन करण्यात येतं.