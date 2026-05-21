नाशिकमधून 'लुटारु नवरी'ला अटक! मोडस ऑपरेंडी पाहून पोलीसही चक्रावले

लग्नासाठी वधू मिळत नसल्याच्या समस्येचा गैरफायदा घेत नाशिकमध्ये सक्रिय झालेल्या एका टोळीचा मुंबई नाका पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. विवाह जुळवून देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळायचे, लग्न लावून द्यायचं आणि काही दिवसांतच नवरीला पळवून नेत वरपक्षाची फसवणूक करायची असा या टोळीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
राज्यात आणि विशेषतः ग्रामीण भागात अनेक तरुणांना लग्नासाठी वधू मिळण कठीण झालं आहे. विशेषतः शेतकरी कुटुंबातील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या तरुणांसाठी ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. .याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. नाशिकमध्ये अशाच एका टोळीनं 'वधू-वर सूचक केंद्र' सुरू करून विवाह जुळवून देण्याचा व्यवसायच उभा केला होता.
धुळे जिल्ह्यातील वैपूर येथील फिर्यादी बळवंत पाटील यांच्या कुटुंबालाही अशाच प्रकारे फसवण्यात आलं. मार्च महिन्यात धुळ्यातील बळवंत पाटील मंदिरात मोठ्या उत्साहात लग्न लावून देण्यात आलं. लग्नासाठी दलालांनी तब्बल 2 लाख 70 हजार रुपये घेतले. तसंच लग्न साहित्याच्या नावाखाली आणखी 4 हजार रुपये उकळले. मात्र लग्नानंतर काही दिवसांतच नवरीनं वाद घालण्यास सुरुवात केली. आत्महत्येच्या धमक्या देत ती घर सोडून गेली. आणि दलालाच्या घरी जाऊन राहू लागली. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच वरपक्षानं मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.
याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी गीता कोसरे, संगीता मोरे, जयंश्री शिंगाडे आणि पुष्पा रामटेके या महिलांसह इतर आरोपींना अटक केलीय. या टोळीनं अनेक विवाहांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या संपूर्ण कारवाईत मुंबई नाका पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकानं महत्त्वाची भूमिका बजावली.
लग्नाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या फसवणुकीमुळे अनेक गरीब आणि शेतकरी कुटुंबांचे लाखो रुपये लुटले जात आहेत...त्यामुळं असे विवाह जुळवून देणाऱ्या एजंट आणि सूचक केंद्रांबाबत नागरिकांनी सावध राहण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलंय.