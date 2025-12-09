English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई ते नाशिक डायरेक्ट लोकल ट्रेन धावणार! दोन नवीन रेल्वे मार्ग; महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पाला रेल्वेची मंजुरी

मुंबई ते नाशिक दरम्यान प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. CSMT तसेच दादर रेल्वे स्थानाकातून नाशिक ते मुंबई अशी लोकल ट्रेन धावणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 9, 2025, 05:07 PM IST
मुंबई ते नाशिक डायरेक्ट लोकल ट्रेन धावणार! दोन नवीन रेल्वे मार्ग; महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पाला रेल्वेची मंजुरी

Nashik Mumbai Local Train : मुंबईतून नाशिकला जाण्यासाठी आता एक्सप्रेस ट्रेनची वाट पहाण्याची गरज नाही. मुंबई ते नाशिक डायरेक्ट लोकल ट्रेन धावणार आहे.  दोन नवीन रेल्वे मार्ग उभारले जाणार आहेत.  महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पाला रेल्वेची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे बहुचर्चिच नाशिक- मुंबई रेल्वे मार्गावर मोठी सुधारणा होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मनमाड-कसारा आणि कसारा-मुंबई या मार्गांवर प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वे मार्गिका उभारण्यास   केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नाशिक ते मुंबईदरम्यान लोकल सेवा सुरू होण्यास गती मिळणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नवीन ट्रेनसासाठीच्या स्लॉट समस्या मार्गी लागणार आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी  मुंबई ते नाशिक लोकल ट्रेन सुरु करण्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. 

मुंबई ते नाशिक दरम्यान प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना या लोकल ट्रेनमुळे दिलासा मिळणार आहे.  मुंहई आणि नाशिक या दोन्ही शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता मेल किंवा एक्सप्रेस ट्रेनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.  मुंबई-नाशिक रेल्वे मार्गावर लवकरच मेमू शटल लोकल सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे प्रशासन मुंबई ते नाशिक दरम्यान लोकल ट्रेन सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प रखडला होता.  कसारा घाटाच्या चढ-उतारांवर मेमू लोकल ट्रेनच्या क्षमतांची चाचणी घेतली जात होती. या चाचणीत अनेक महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबींची चाचणी घेतली जात आहे.

मुंबई नाशिक मार्गावर मनमाड–कसारा आणि कसारा–मुंबई या सुमारे 131 किलोमीटरच्या मार्गांवर दोन नवीन रेल्वेमार्गिका तयार करण्यास रेल्वे प्रशासनाने औपचारिक मंजुरी दिली आहे. यामुळे नाशिक-कसारा लोकल सेवा सुरु करण्यात यावी, ही नाशिककरांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार आहे.  नाशिक-कसारा दरम्यान दोन नवीन रेल्वेमार्गिकांना मंजुरी मिळाल्याने नाशिकहून कसारा आणि कसाऱ्याहून मुंबई किंवा थेट नाशिकहून मुंबई अशी लोकल सेवा सुरु होणार आहे. आतापर्यंतच्या चाचणीत कसारा घाट हा लोकल सेवेसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात येत होते. परंतु, या निर्णयामुळे त्यावरही पर्याय शोधण्यात आल्याचे समजते. नाशिक-कसारा रेल्वेमार्गावर पाडळी, वैतरणानगर, चिंचलेखैरे अशी नवीन रेल्वे स्थानके उभारली जातील. कसारा-इगतपुरीदरम्यानच्या कामासाठी निधीही मंजूर झाला आहे.सद्यस्थितीत मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गिकेवर रेल्वेगाड्यांची अतिशय वर्दळ आहे. त्यामुळे अनेक ट्रेन तसेच  दुसऱ्या एक्स्प्रेस ट्रेन  कुठल्यातरी रेल्वे स्थानकात थांबवाव्या लागतात. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai to Nashik local trainRailways approves Mumbai to Nashik local train projectMaharashtra biggest projecttwo new railway linesमुंबई नाशिक लोकल ट्रेन

इतर बातम्या

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' स्थानकात लोकल...

मुंबई बातम्या