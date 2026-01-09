English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नाशिक
  • गद्दारला विकत घेऊन...; नाशिकमधून उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल, दलालांचा उपटसुंभांचा पक्ष म्हणत...

'गद्दारला विकत घेऊन...'; नाशिकमधून उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल, 'दलालांचा उपटसुंभांचा पक्ष म्हणत...'

Uddhav Thackeray Nashik Rally : पक्ष चालवायला भाजपला बरबटलेली माणसं चालतात. त्यांना डोक्यावर नाचवताय, या शब्दात उद्धव ठाकरेंनी नाशिकमधून भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 9, 2026, 09:27 PM IST
'गद्दारला विकत घेऊन...'; नाशिकमधून उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल, 'दलालांचा उपटसुंभांचा पक्ष म्हणत...'

Uddhav Thackeray Nashik Rally : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची नाशिकमध्ये संयुक्त सभा झाली. या सभेतून उद्धव ठाकरेंनी वचननामा हा छापलेला कागद नसून ठाकरेंचा शब्द असल्याच सांगत भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. नाशिकमध्ये शिवसेना ठाकरे गटातील अनेक जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे या सभेतून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचा खरपूस समाचार घेतला. 

Add Zee News as a Preferred Source

'गद्दारला विकत घेऊन...'

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर दत्तक घेतलं. ज्यांना राजकारणात पोरं होतं नाहीत ते आमची पोरं पळवत आहेत. त्यामुळे मोहन भागवतांना टाहो फोडावा लागतोय, अपत्य वाढवा म्हणून...भाजप आज उपटसुंभांचा पक्ष झाला आहे. मला धाकधूक कधीच नव्हती. गेल्यावेळी व्यासपीठावरील माणसं कमी झाली, आज फुल्ल झाले. आमच्याकडे पोरांचा तोटा नाही. माणसं गेली असतील, पण ज्यांनी माणसं मोठी केली ते आमच्यासोबत आहेत. मी भाजपवाल्यांशी आत्मियतेने वागतो, कुत्सित किंवा टोमणा मारत नाही. तुम्ही यांच्या सतरंज्या उचलत आहात. सलिम कुत्ताच्या साथीदारासोबत फोटो, पक्ष वाढवण्यासाठी कुत्ता बिल्ली चालते. अशी माणसं लंगोट साफ करून घेतात. हा भाजप तुम्हाला अपेक्षित होता का?, असा सवाल त्यांनी या सभेतून विचारला. 

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की,  आम्ही एकत्र आल्यानंतर ज्यांनी फटाके फोडले दुसऱ्या दिवशी तेच तिकडे गेले. वाईट निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे वाटत आहे. देवयानी ताई यांच्याबाबत मला आदर आहे. त्यांना रडू आलं. तुमची निष्ठा ज्या पक्षाशी आहे, तो पक्ष आज उपऱ्यांचा दलालांचा पक्ष झाला आहे. शनी शिंगणापूर आणि भाजपला दरवाडे नाहीत असे मुनगंटीवार म्हणाले. भाजपमध्ये चोर दरोडेखोर येतात. राणालासुद्धा भाजपमध्ये घेतील एवढे निर्लज्ज झालेत. भाजपने पाठीत वार केला म्हणून मी काँग्रेससोबत गेलो होते. भाजपने एमआयएमसोबत युती केली आहे, तेव्हा तुमचं हिंदुत्व कुठे गेलं?, या शब्दात त्यांनी भाजपवर टीका केली. 

'वचननामा हा छापलेला कागद नाही, तर...'

नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या वचननामाबद्दल बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, वचननामा हा छापलेला कागद नाही, तर हा ठाकरेंचा शब्द आहे. मोदी गॅरेंटी नाही, हा ठाकरेंचा शब्द आहे. आम्ही जो बोलतो ते करुन दाखवतो. आमचा जो वचननामा आहे, तो फक्त कागद नाही. तर वचन आहे जे आम्ही पूर्ण करतो. 

'ही लोकशाही नाही ही झुंडशाही!'

भाजप घराणेशाहीवरुन आरोप करत  मात्र स्वत; भाजपने राहुल नार्वेकरांच्या घरातील 4 जणांना उमेदवारी दिलीय. ही लोकशाही नाही ही झुंडशाही आहे म्हणत ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधलाय.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026नाशिकऱाज ठाकरेउद्धव ठाकरेUddhav Thackeray Nashik Rally

इतर बातम्या

महापालिका निवडणुकीआधीच एकनाथ शिंदेंचा धमाका! तब्बल 17 अपक्ष...

महाराष्ट्र बातम्या