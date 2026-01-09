'गद्दारला विकत घेऊन...'; नाशिकमधून उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल, 'दलालांचा उपटसुंभांचा पक्ष म्हणत...'

Uddhav Thackeray Nashik Rally : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची नाशिकमध्ये संयुक्त सभा झाली. या सभेतून उद्धव ठाकरेंनी वचननामा हा छापलेला कागद नसून ठाकरेंचा शब्द असल्याच सांगत भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. नाशिकमध्ये शिवसेना ठाकरे गटातील अनेक जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे या सभेतून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचा खरपूस समाचार घेतला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर दत्तक घेतलं. ज्यांना राजकारणात पोरं होतं नाहीत ते आमची पोरं पळवत आहेत. त्यामुळे मोहन भागवतांना टाहो फोडावा लागतोय, अपत्य वाढवा म्हणून...भाजप आज उपटसुंभांचा पक्ष झाला आहे. मला धाकधूक कधीच नव्हती. गेल्यावेळी व्यासपीठावरील माणसं कमी झाली, आज फुल्ल झाले. आमच्याकडे पोरांचा तोटा नाही. माणसं गेली असतील, पण ज्यांनी माणसं मोठी केली ते आमच्यासोबत आहेत. मी भाजपवाल्यांशी आत्मियतेने वागतो, कुत्सित किंवा टोमणा मारत नाही. तुम्ही यांच्या सतरंज्या उचलत आहात. सलिम कुत्ताच्या साथीदारासोबत फोटो, पक्ष वाढवण्यासाठी कुत्ता बिल्ली चालते. अशी माणसं लंगोट साफ करून घेतात. हा भाजप तुम्हाला अपेक्षित होता का?, असा सवाल त्यांनी या सभेतून विचारला.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, आम्ही एकत्र आल्यानंतर ज्यांनी फटाके फोडले दुसऱ्या दिवशी तेच तिकडे गेले. वाईट निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे वाटत आहे. देवयानी ताई यांच्याबाबत मला आदर आहे. त्यांना रडू आलं. तुमची निष्ठा ज्या पक्षाशी आहे, तो पक्ष आज उपऱ्यांचा दलालांचा पक्ष झाला आहे. शनी शिंगणापूर आणि भाजपला दरवाडे नाहीत असे मुनगंटीवार म्हणाले. भाजपमध्ये चोर दरोडेखोर येतात. राणालासुद्धा भाजपमध्ये घेतील एवढे निर्लज्ज झालेत. भाजपने पाठीत वार केला म्हणून मी काँग्रेससोबत गेलो होते. भाजपने एमआयएमसोबत युती केली आहे, तेव्हा तुमचं हिंदुत्व कुठे गेलं?, या शब्दात त्यांनी भाजपवर टीका केली.
नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या वचननामाबद्दल बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, वचननामा हा छापलेला कागद नाही, तर हा ठाकरेंचा शब्द आहे. मोदी गॅरेंटी नाही, हा ठाकरेंचा शब्द आहे. आम्ही जो बोलतो ते करुन दाखवतो. आमचा जो वचननामा आहे, तो फक्त कागद नाही. तर वचन आहे जे आम्ही पूर्ण करतो.
भाजप घराणेशाहीवरुन आरोप करत मात्र स्वत; भाजपने राहुल नार्वेकरांच्या घरातील 4 जणांना उमेदवारी दिलीय. ही लोकशाही नाही ही झुंडशाही आहे म्हणत ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधलाय.