  • भोंदू अशोक खरातला जेलमध्ये मरणाची भीती; SIT समोर गंभीर गुन्ह्यांची कबुली

भोंदू अशोक खरातला जेलमध्ये मरणाची भीती; SIT समोर गंभीर गुन्ह्यांची कबुली

Nashik Ashok Kharat Fead Death in Jail: महिलांच्या लैंगिक शोषणासह अनेक गंभीर गुन्ह्यात गजाआड असलेल्या भोंदू अशोक खरातला मरणाची भीती वाटत आहे.     

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 10:05 PM IST
भोंदू अशोक खरातला जेलमध्ये मरणाची भीती; SIT समोर गंभीर गुन्ह्यांची कबुली

Nashik Ashok Kharat Fead Death in Jail: महिलांच्या लैंगिक शोषणासह अनेक गंभीर गुन्ह्यात गजाआड असलेल्या भोंदू अशोक खरातला मरणाची भीती वाटत आहे. माझं मरण इथंच आहे असं म्हणत खरात गर्भगळीत झाला आहे. तसंच त्यानं एसआयटीसमोर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचीही कबुली दिली आहे. 

अनेकांची फसवणूक केल्याची खरातची कबुली 

पोलीस खाक्या दाखवल्यानंतर अशोक खरात कोठडीत गर्भगळीत झाला आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातला आता मरणाची भीती सतावत आहे. एसआयटीकडून अशोक खरातची दररोज वेगवेगळ्या गुन्ह्यात कसून चौकशी सुरू आहे, या चौकशीतून रोज धक्कादायक माहिती समोर येतीय, खरातनं केलेल्या काळ्या कारनाम्यांची कबुली देखील त्यांनी चौकशीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  अनेक जणांची फसवणूक केल्याची कबुली अशोक खरातनं दिली असल्याचं समजत आहे. 

अशोक खरात प्रकरण: SIT च्या 'त्या' घोषणेनं राजकारणी, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; प्रमुखांची मोठी घोषणा

अशोक खरात प्रकरणात दिवसेंदिवस नवी माहिती समोर येतीय, खरात प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे. तसंच या प्रकरणात काही दिवसांनंतर खरातच्या सहका-यांची नावं देखील समोर येतील असा दावा संजय शिरसाट यांनी
केला आहे. तर दुसरीकडे खरातवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून पावलं उचलली जात असल्याचं नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे.

पोलीस कोठडीत दणका

अशोक खरातवर एक दोन नव्हे तर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यामुळे पोलिसांनी कोठडीत त्याला चांगलाच दणका दिला आहे. त्याच्यावर फसवणूक, महिलांचं लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्याची वरात जनतेच्या दारात काढण्याची मागणी तृप्ती देसाईंनी केली आहे. 

मरणाची भीती सतावतेय

अशोक खरात कोठडीत कधी पोलिसांनाच धमकावतो तर कधी त्याचा माज दाखवतो, मात्र मागील काही दिवसांपासून मिळत असलेल्या पोलीस खाक्यानंतर खरातला त्याच्या मरणाची भीती वाटत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

