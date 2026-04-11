भोंदू अशोक खरातला जेलमध्ये मरणाची भीती; SIT समोर गंभीर गुन्ह्यांची कबुली

Nashik Ashok Kharat Fead Death in Jail: महिलांच्या लैंगिक शोषणासह अनेक गंभीर गुन्ह्यात गजाआड असलेल्या भोंदू अशोक खरातला मरणाची भीती वाटत आहे. माझं मरण इथंच आहे असं म्हणत खरात गर्भगळीत झाला आहे. तसंच त्यानं एसआयटीसमोर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचीही कबुली दिली आहे.
पोलीस खाक्या दाखवल्यानंतर अशोक खरात कोठडीत गर्भगळीत झाला आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातला आता मरणाची भीती सतावत आहे. एसआयटीकडून अशोक खरातची दररोज वेगवेगळ्या गुन्ह्यात कसून चौकशी सुरू आहे, या चौकशीतून रोज धक्कादायक माहिती समोर येतीय, खरातनं केलेल्या काळ्या कारनाम्यांची कबुली देखील त्यांनी चौकशीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अनेक जणांची फसवणूक केल्याची कबुली अशोक खरातनं दिली असल्याचं समजत आहे.
अशोक खरात प्रकरणात दिवसेंदिवस नवी माहिती समोर येतीय, खरात प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे. तसंच या प्रकरणात काही दिवसांनंतर खरातच्या सहका-यांची नावं देखील समोर येतील असा दावा संजय शिरसाट यांनी
केला आहे. तर दुसरीकडे खरातवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून पावलं उचलली जात असल्याचं नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे.
अशोक खरातवर एक दोन नव्हे तर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यामुळे पोलिसांनी कोठडीत त्याला चांगलाच दणका दिला आहे. त्याच्यावर फसवणूक, महिलांचं लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्याची वरात जनतेच्या दारात काढण्याची मागणी तृप्ती देसाईंनी केली आहे.
अशोक खरात कोठडीत कधी पोलिसांनाच धमकावतो तर कधी त्याचा माज दाखवतो, मात्र मागील काही दिवसांपासून मिळत असलेल्या पोलीस खाक्यानंतर खरातला त्याच्या मरणाची भीती वाटत आहे.