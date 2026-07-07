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नाशिककरांसाठी दिलासादायक बातमी! ढगफुटीचा धोका तूर्तास टळला, पण 'या' जिल्ह्यासाठी अलर्ट

ढगफुटी  सदृश्य पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळं नाशिक जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर होते. मात्र आता हा धोका टळला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:54 AM IST
नाशिककरांसाठी दिलासादायक बातमी! ढगफुटीचा धोका तूर्तास टळला, पण 'या' जिल्ह्यासाठी अलर्ट
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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