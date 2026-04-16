नाशिक धर्मांतर प्रकरण: 'मूल हवं असेल तर बायकोला पाठव,' पुरुष कर्मचाऱ्याचे धक्कादायक खुलासे, 'जबरदस्ती किस करुन...'

Nashik Convestion Case Victim: नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. नाशिकमधील शाखेत महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या जबाबातूनही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. पुरुष कर्मचाऱ्यांना टोपी घालण्यासाठी आणि नमाज पठण करण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. एका कर्मचाऱ्याने तर मूल हवं असेल तर पत्नीला आमच्याकडे पाठव असं सांगितलं होतं असा गौप्यस्फोट केला आहे.
'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीत पुरुष कर्मचाऱ्याने दावा केला की, त्याच्या टीम लीडर्सनी त्याल नमाज पठण करण्यास, कलमा वाचण्यास आणि टोपी घालण्यास जबरदस्ती केली. यादरम्यान त्यांच्यापैकी एकाने खासगी आयुष्याची खिल्ली उडवत, जर मूल हवं असले तर बायकोला आमच्याकडे पाठव असा सल्ला देत सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या.
पीडित पुरुष कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 मध्ये कंपनीत रुजू झाल्यानंतर काही दिवसातच अच्याचार सुरु झाले. त्याचा टीम लीडर तौसिफ अख्तर याने सहकारी दानिश शेखसह त्याला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. टीम लीडर असल्याचा गैरफायदा घेत तौसिफने त्याला आपण सांगितलेल्या सर्व गोष्टी करण्यास भाग पाडलं. तसंच त्याच्यावर कामाचा अतिरिक्त बोजा टाकला. इतरांची कामंही त्यालाच देण्यात आली होती, जेणेकरु तो त्रासलेला राहावा.
23 वर्षीय कर्मचाऱ्याने सर्वात आधी एफआयआरमध्ये दानिश आणि तौसिफ यांची नावं दिली होती. दानिशने आपल्याला जबरदस्ती किस करण्याचा प्रयत्न केला आणि लग्न करु इच्छित होता असा आरोप तिेने केला. दानिशचा सहकारी तौसिफ आणि एचआर निदान खान यांनी तिच्या देवतांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आणि तिच्यावर धार्मिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. सर्वात आधी दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे काही महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना सत्यता तपासण्यासाठी कंपनीत अंडरकव्हर कर्मचारी म्हणून पाठवलं.
इतर पाच पुरुष आणि दोन महिला आरोपींसह त्यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे 9 एफआयआर दाखल केले आहेत.