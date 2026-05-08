नाशिक धर्मांतर प्रकरण: निदा खानला खरंच तुम्ही आश्रय दिला का? इम्तियाज जलील म्हणाले, 'ती मला म्हणाली...'

Imtiaz Jaleel on Nida Khan Arrest: निदा खान प्रकरणात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी गंभीर आरोप केलेत. निदा खान हिला इम्तियाज जलील यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिरसाटांनी केला आहे. निदा खान प्रकरणात इम्तियाज जलील यांच्या पोलीस चौकशीची मागणी केली आहे.
Imtiaz Jaleel on Nida Khan Arrest: नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीमधील धर्मांतर प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खानला अखेर अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपींना अटक करण्यात आलेली असताना निदा खान मात्र फरार होती. नाशिक पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून तिला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. निदा खानच्या अटकेनंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे, कारण निदा खान हिला इम्तियाज जलील यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संजय शिरसाट यांनी केला आहे. पोलीस तपासात निदा खानला पोलिसांपासून लपण्यासाठी एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांनीआसरा दिल्याचं आता पोलीस तपासात पुढं आलं आहे. दरम्यान या सर्व आरोपांवर इम्तियाज जलील यांनी उत्तर दिलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घ्या....
"आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही अपराधी नसता हा कायद्याचा नियम आहे. माझ्यावर कोणीतरी आरोप केला तर मी लगेच दोषी ठरत नाही. अशा प्रकारचे आरोप होत असतात. ज्या प्रकऱणात नाशिक पोलीस तपास करत आहेत, ते नियमाप्रमाणे करत असावेत अशी अपेक्षा आहे," असं इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे.
"कोणावरही आरोप होतो तेव्हा त्या व्यक्तीला कोर्टात जाऊन जामिनाची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळला म्हणजे ती मुलगी दोषी ठरत नाही. यानंतर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार असतो. पण दुर्दैवाने मागील अनेक वर्षांपासून मीडिया ट्रायलमध्ये अनेकांवर केसेस लावण्यात येतात," अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली,
'नाशिक पोलीस आपल्या रितीने काम करत आहेत. कोणी दोषी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. मग कोणीली उठणार आणि आरोप करणार...आरोप करणारे कशामुळे करतात हे माहिती आहे. जितकं माझ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. मी पोलीस आयुक्तांना, मुख्ययमंत्र्यांना भेटणार असं सांगत आहे. मी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तेव्हाही तुम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे जायला हवं होतं आणि मी स्वच्छ प्रतिमेचा आहे, सीबीआयच्या मार्फत चौकशी लावा असं सांगायला हवं होतं," असा टोला त्यांनी लगावला.
"एक मुलगी आमच्या शहरात सापडली तर लगेच माझ्याशी संबंध जोडले जात आहेत. पोलीस हवे ते प्रश्न मला विचारतील. पोलीस मला पालकमंत्र्यांच्या मार्फत प्रश्न विचारणार आहेत का? ते पोलिसांची खाकी घालून बसले आहेत का? ते राजकारण करत असतील तर मला काही देणं घेणं नाही," असं ते म्हणाले.
"त्या मुलीविरोधात लूकआऊट नोटीस निघालेली नाही. तिने काही हत्या केली असती, दहशतवादी घटनेशी संबंध असता तर पोलिसांनी लूकआऊट नोटीस काढली असती. एका एफआयआरमधये नाव आलं आहे आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. पण तिने मोठा दरोडा टाकल्याप्रमाणे, हत्या केल्याप्रमाणे वागवलं जात आहे. पोलिसांनी एफआयआर केला असेल तर नियमाप्रमाणे कारवाई करतील. मी पोलिसांनाही तिची भूमिका काय आहे विचारणार आहे. माझ्या लोकांनाही विचारणार आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
"मी पालकमंत्र्याला काडीमात्र भाव देत नाही. मला जे प्रश्न विचारणार ते आयुक्त, पोलीस विचारतील, मी त्यांना उत्तर देईन. एफआयआरमध्ये काही नाही. मुलीला मी स्पष्ट सांगितलं होतं की, काही चूक झाली असेल तर सोबत राहणार नाही. तू सांगतेस इतकंच झालं असेल तर आम्ही प्रामाणिकपणे, ताकदीने पाठीशी उभे राहणार आहोत," असाही खुलासा त्यांनी केला.