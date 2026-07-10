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नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला दिलासा, श्रीकृष्णाचा दाखला देत जामीन मंजूर

या क्षणाची एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी नाशिकमधून समोर येत आहे. नाशिकच्या बहुचर्चित टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस म्हणजेच TCS धर्मांतर आणि लैंगिक छळ प्रकरणातील संशयित महिला आरोपी निदा खान हिला स्थानिक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:44 PM IST
नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला दिलासा, श्रीकृष्णाचा दाखला देत जामीन मंजूर
Image Credit: Nashik court has granted bail to pregnant TCS employee nida khan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला दिलासा, श्रीकृष्णाचा दाखला देत जामीन मंजूर
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