/नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला दिलासा, श्रीकृष्णाचा दाखला देत जामीन मंजूर

नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला कोर्टाने दिलासा दिला आहे. विशेषाधिकाराचा वापर करत कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 5 महिन्यांची गरोदर असलेल्या निदा खानला हा आत्तापर्यंतचा मोठा दिलासा आहे. दरम्यान जामीन देताना कोर्टाने श्रीकृष्ण जन्माचा दाखला दिला आहे.
श्रीकृष्णाप्रमाणे जेलमध्ये बाळाला जन्म देण्याची वेदना आणि त्यासोबत जोडलेला सामाजिक कलंक कोणत्याही महिलेसाठी अत्यंत असह्य असतो. अशा अत्यंत वेदनादायी परिस्थितीतून वाचण्यासाठी आणि न जन्मलेल्या बाळाच्या कल्याणाचा विचार करून न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत हा जामीन मंजूर केल्याचं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. विशेष न्यायाधीश के. जी जोशी यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
टीसीएस कर्मचारी निदा खान दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात होती. सोमवारी तिला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. गुरुवारी या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश प्राप्त झाला आहे. यावेळी न्यायाधीशांनी तिच्या बाळाच्या हितासाठी न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा वापर करणे न्याय आणि उचित ठरेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
निदा खान पाच महिन्यांची गरोदर आहे. भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याचा मानसिक आघात किंवा त्या अनुषंगाने येणारा सामाजिक कलंक कोणालाही सहन करण्यायोग्य नसतो. ही दुःखद बाब टाळण्यासाठी आणि नवजात बाळाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी अर्जदार आरोपीच्या बाजूने न्यायिक विवेकाधिकार वापरणे न्याय आणि उचित ठरेल, असं कोर्टाने जामीन देताना म्हटलं आहे.
कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की, अर्जदाराकडून कोणतीही वस्तू जप्त करायची किंवा शोधून काढायची बाकी नाही. पुढील तपास किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी अर्जदारांच्या कोठडीची मागणी सरकारी पक्षाने केलेली नाही. खटलाच्या कार्यवाहीस स्वाभाविकपणे वेळ लागेलच. अर्जदारांना कारागृहात डांबून ठेवण्यात कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. एकूण परिस्थिती, फिर्यादीमधील आरोप आणि कथित गुन्ह्याचे स्वरुप यांचा विस्तार करता हा अर्ज मंजूर करण्यात पात्र ठरतो.