मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील मोठ्या मंत्र्यांचं भविष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला अटक; बलात्कार प्रकरणी बेड्या, 58 VIDEO जप्त

Ashok Kharat Arrested in Rape Case: बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘स्वघोषित कॅप्टन’ याला नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 ने अटक केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 18, 2026, 09:09 AM IST
Ashok Kharat Arrested in Rape Case: नाशिकमध्ये पोलिसांनी मोठी कारवाई केली असून बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘ स्वघोषित कॅप्टन’ला अटक केली आहे. बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात याला नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 ने बेड्या ठोकल्या आहेत. संबंधित आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. अशोक खरात अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचे भविष्य सांगण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. राज्यातील अनेक मोठे नेते त्यांच्याकडे भविष्य जाणून घेण्यासाठी जात असतात. 

बलात्कार प्रकरणी आरोपी अशोक खरातला अटक करण्यात आली असून, सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात ज्योतिष अशोक खरात विरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर 35 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. 

तपासादरम्यान पोलिसांनी तब्बल 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये काही नामांकित महिला व सेलिब्रिटी संबंधित असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू असून, त्यामधून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 करीत आहे.

 

कॅप्टन अशोक खरात कोण आहेत?

कॅप्टन खरात हे मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी आहेत. 'शिवनिका ट्रस्ट'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करताना कॅप्टन खरात यांनी 154 देशांचे दौरे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे, या देशांमधील बहुतांश धार्मिक चालीरीती, परंपरा, संस्कृती, नीतिमूल्ये, प्रगती, मागासलेपणा आणि नैसर्गिक परिस्थिती यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असावा, असे मानले जाते.

त्यांच्या आयुष्याला एक रंजक वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा त्यांनी आपले लक्ष 'कॉस्मॉलॉजी' (विश्वशास्त्र) नावाच्या शास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळवले. कॉस्मॉलॉजी हे असे शास्त्र आहे, ज्याने गेल्या 100 वर्षांत प्रचंड प्रगती साधली आहे. 

कॅप्टन खरात यांनी कॉस्मॉलॉजीचे शिक्षण आपल्या या क्षेत्रातील गुरू, कै. श्री. मुजुमदार साहेब, जे त्यावेळी 'ऑस्ट्रेलियन मर्चंट शिपिंग विभागा'चे 'सेलिंग विभाग प्रमुख' आणि 'स्वाक्षरी अधिकारी' (Signing Officer) होते यांच्या विशेष आग्रहास्तव घेतले. आपल्या प्रशिक्षण काळात, एकूण 277 विद्यार्थ्यांमधून त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले.

मर्चंट नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर, कॅप्टन खरात सध्या 'शिवनिका ट्रस्ट'चे नेतृत्व करत आहेत. तसेच त्यांनी विश्वशास्त्राच्या क्षेत्रालाच आपली पुढील कारकीर्द म्हणून पुढे चालू ठेवल्याचे सांगितले जाते. अनेक राजकीय व्यक्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंत आणि प्रसिद्ध व्यक्तींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते.

शिवनिका मंदिर न्यासाविषयी

शिवनिका मंदिर न्यास हा असा एक न्यास आहे, जो ईशानेश्वर मंदिराचे व्यवस्थापन आणि जीर्णोद्धाराची देखरेख करतो. तसेच, मिरगावमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठीही हा न्यास व्यापक स्तरावर कार्यरत आहे असं सांगितलं जातं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

