मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील मोठ्या मंत्र्यांचं भविष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला अटक; बलात्कार प्रकरणी बेड्या, 58 VIDEO जप्त

Ashok Kharat Arrested in Rape Case: नाशिकमध्ये पोलिसांनी मोठी कारवाई केली असून बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘ स्वघोषित कॅप्टन’ला अटक केली आहे. बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात याला नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 ने बेड्या ठोकल्या आहेत. संबंधित आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. अशोक खरात अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचे भविष्य सांगण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. राज्यातील अनेक मोठे नेते त्यांच्याकडे भविष्य जाणून घेण्यासाठी जात असतात.
बलात्कार प्रकरणी आरोपी अशोक खरातला अटक करण्यात आली असून, सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात ज्योतिष अशोक खरात विरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर 35 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.
कॅप्टन खरात हे मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी आहेत. 'शिवनिका ट्रस्ट'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करताना कॅप्टन खरात यांनी 154 देशांचे दौरे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे, या देशांमधील बहुतांश धार्मिक चालीरीती, परंपरा, संस्कृती, नीतिमूल्ये, प्रगती, मागासलेपणा आणि नैसर्गिक परिस्थिती यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असावा, असे मानले जाते.
त्यांच्या आयुष्याला एक रंजक वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा त्यांनी आपले लक्ष 'कॉस्मॉलॉजी' (विश्वशास्त्र) नावाच्या शास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळवले. कॉस्मॉलॉजी हे असे शास्त्र आहे, ज्याने गेल्या 100 वर्षांत प्रचंड प्रगती साधली आहे.
कॅप्टन खरात यांनी कॉस्मॉलॉजीचे शिक्षण आपल्या या क्षेत्रातील गुरू, कै. श्री. मुजुमदार साहेब, जे त्यावेळी 'ऑस्ट्रेलियन मर्चंट शिपिंग विभागा'चे 'सेलिंग विभाग प्रमुख' आणि 'स्वाक्षरी अधिकारी' (Signing Officer) होते यांच्या विशेष आग्रहास्तव घेतले. आपल्या प्रशिक्षण काळात, एकूण 277 विद्यार्थ्यांमधून त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले.
मर्चंट नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर, कॅप्टन खरात सध्या 'शिवनिका ट्रस्ट'चे नेतृत्व करत आहेत. तसेच त्यांनी विश्वशास्त्राच्या क्षेत्रालाच आपली पुढील कारकीर्द म्हणून पुढे चालू ठेवल्याचे सांगितले जाते. अनेक राजकीय व्यक्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंत आणि प्रसिद्ध व्यक्तींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते.
शिवनिका मंदिर न्यास हा असा एक न्यास आहे, जो ईशानेश्वर मंदिराचे व्यवस्थापन आणि जीर्णोद्धाराची देखरेख करतो. तसेच, मिरगावमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठीही हा न्यास व्यापक स्तरावर कार्यरत आहे असं सांगितलं जातं.